https://ria.ru/20230505/aeroflot-1870007151.html
"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции
"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции - РИА Новости, 05.05.2023
"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июня открывает рейсы в Адану трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:51
2023-05-05T17:51
2023-05-05T17:51
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адана (провинция)
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шереметьево (аэропорт)
куда можно лететь
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июня открывает рейсы в Адану трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. "Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта "Шереметьево" по вторникам, четвергам и воскресеньям", – говорится в релизе. Адана — один из крупнейших городов Турции, представляющий интерес как для деловых, так и для туристических поездок, там хорошо развита текстильная, химическая и пищевая промышленность, отмечает перевозчик. Любителям археологии придутся по душе многочисленные исторические достопримечательности времен Византии и Древнего Рима. "Ценители активного отдыха могут исследовать уникальные природные объекты региона: горы, пещеры, каньоны, хвойные леса и парки", – сообщает компания. Адана станет шестым пунктом Турции, куда "Аэрофлот" летает из Москвы. В летнем сезоне авиакомпания также предлагает перелеты из Шереметьево в Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталью и Измир.
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новости - туризм, турция, адана (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Адана (провинция), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), куда можно лететь
"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции
"Аэрофлот" с 8 июня начинает прямые регулярные рейсы в турецкую Адану
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июня открывает рейсы в Адану трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта "Шереметьево
" по вторникам, четвергам и воскресеньям", – говорится в релизе.
Адана — один из крупнейших городов Турции, представляющий интерес как для деловых, так и для туристических поездок, там хорошо развита текстильная, химическая и пищевая промышленность, отмечает перевозчик.
Любителям археологии придутся по душе многочисленные исторические достопримечательности времен Византии и Древнего Рима. "Ценители активного отдыха могут исследовать уникальные природные объекты региона: горы, пещеры, каньоны, хвойные леса и парки", – сообщает компания.
Адана станет шестым пунктом Турции, куда "Аэрофлот" летает из Москвы
. В летнем сезоне авиакомпания также предлагает перелеты из Шереметьево в Стамбул
, Бодрум
, Даламан, Анталью
и Измир
.
"Аэрофлот" не подтвердил данные пассажира о сближении дрона с самолетом