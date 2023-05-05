https://ria.ru/20230505/aeroflot-1870007151.html

"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции

"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции - РИА Новости, 05.05.2023

"Аэрофлот" открывает рейсы в еще один город Турции

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июня открывает рейсы в Адану трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:51

2023-05-05T17:51

2023-05-05T17:51

туризм

новости - туризм

турция

адана (провинция)

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858545114_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_66177c2ef50d1dea4f95ea1aaa1338e2.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июня открывает рейсы в Адану трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. "Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта "Шереметьево" по вторникам, четвергам и воскресеньям", – говорится в релизе. Адана — один из крупнейших городов Турции, представляющий интерес как для деловых, так и для туристических поездок, там хорошо развита текстильная, химическая и пищевая промышленность, отмечает перевозчик. Любителям археологии придутся по душе многочисленные исторические достопримечательности времен Византии и Древнего Рима. "Ценители активного отдыха могут исследовать уникальные природные объекты региона: горы, пещеры, каньоны, хвойные леса и парки", – сообщает компания. Адана станет шестым пунктом Турции, куда "Аэрофлот" летает из Москвы. В летнем сезоне авиакомпания также предлагает перелеты из Шереметьево в Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталью и Измир.

https://ria.ru/20230505/samolet-1870004051.html

турция

адана (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, адана (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), куда можно лететь