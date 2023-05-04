https://ria.ru/20230504/znamenitosti-1869715215.html

Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин

Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин - РИА Новости, 04.05.2023

Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин

Экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин умер на 71 году жизни, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:06

2023-05-04T17:06

2023-05-04T17:06

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин умер на 71 году жизни, сообщается на сайте учреждения. Причина смерти в публикации не называется. "Имя Валентина Никитича тесно связано с историей нашего театра. В 2005 году он был приглашен на должность художественного руководителя "Мастеровых". Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра", — говорится в некрологе.Ярюхин прослужил режиссером постановщик и худруком учреждения по 2011 год. Как рассказали в театре, его спектакль "Очень простая история" М. Ладо идет уже более 15 лет и до сих пор популярен у зрителей. В 2012 году Валентин Никитич был удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан".

https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, казань