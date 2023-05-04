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Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин - РИА Новости, 04.05.2023
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Культура
 
17:06 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/znamenitosti-1869715215.html
Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин
Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин - РИА Новости, 04.05.2023
Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин
Экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин умер на 71 году жизни, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:06
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин умер на 71 году жизни, сообщается на сайте учреждения. Причина смерти в публикации не называется. "Имя Валентина Никитича тесно связано с историей нашего театра. В 2005 году он был приглашен на должность художественного руководителя "Мастеровых". Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра", — говорится в некрологе.Ярюхин прослужил режиссером постановщик и худруком учреждения по 2011 год. Как рассказали в театре, его спектакль "Очень простая история" М. Ладо идет уже более 15 лет и до сих пор популярен у зрителей. В 2012 году Валентин Никитич был удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан".
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новости культуры, театр, казань
Новости культуры, Культура, Театр, Казань
Умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин

Экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин умер в 70 лет

© Фото : РДТ "Мастеровые"Валентин Ярюхин
Валентин Ярюхин - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : РДТ "Мастеровые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин умер на 71 году жизни, сообщается на сайте учреждения.
Причина смерти в публикации не называется.
"Имя Валентина Никитича тесно связано с историей нашего театра. В 2005 году он был приглашен на должность художественного руководителя "Мастеровых". Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра", — говорится в некрологе.
Ярюхин прослужил режиссером постановщик и худруком учреждения по 2011 год. Как рассказали в театре, его спектакль "Очень простая история" М. Ладо идет уже более 15 лет и до сих пор популярен у зрителей.
В 2012 году Валентин Никитич был удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан".
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