https://ria.ru/20230504/zloupotreblenie-1869618406.html

Экс-глава военного НИИ в Москве получил четыре года за "мертвые души"

Экс-глава военного НИИ в Москве получил четыре года за "мертвые души" - РИА Новости, 04.05.2023

Экс-глава военного НИИ в Москве получил четыре года за "мертвые души"

Военный суд в Москве приговорил бывшего начальника 3-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ Андрея Колтукова к четырем годам колонии за злоупотребление... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:12

2023-05-04T12:12

2023-05-04T12:49

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военный суд в Москве приговорил бывшего начальника 3-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ Андрея Колтукова к четырем годам колонии за злоупотребление полномочиями на 6,8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде в четверг. По версии обвинения, он трудоустроил в НИИ пять научных сотрудников, которые там фактически не работали, чтобы те заседали в диссертационном совете "для поднятия его научного потенциала". В итоге на всех за семь лет они получили зарплату более 6,8 миллиона рублей. Колтуков виновным себя не признал и доказывал, что работу сотрудники выполняли дистанционно, а наличие диссертационного совета в НИИ "не давало ему каких-либо привилегий, в частности, никаким образом не повышало его авторитет и не усиливало престиж НИИ". Тем не менее суд счел его вину доказанной и приговорил по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) к четырем годам колонии общего режима. Колтуков ранее был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, получил звания "Ветеран военной службы", "Ветеран боевых действий" и "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники". По приговору суда наград его лишать не стали. Третье ЦНИИ - одно из ведущих научных учреждений при Минобороны РФ, при котором сформирован ряд научных школ. В сферу их исследований входят разработка военно-автомобильной, бронетанковой и инженерной техники, ракетно-артиллерийских вооружений, систем автоматизации управления войсками и разведки. Кроме-того, специалисты института занимается разработкой и внедрением новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии.

https://ria.ru/20230425/khischeniya-1867704396.html

https://ria.ru/20221230/sud-1842528227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, происшествия