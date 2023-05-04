https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869674728.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне"

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне" - РИА Новости, 04.05.2023

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что он хочет "эту войну" сделать "последней в мире". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:41

2023-05-04T14:41

2023-05-04T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что он хочет "эту войну" сделать "последней в мире". Ранее Зеленский, выступая в ходе своего визита в Нидерланды, призвал вспомнить "об украинцах, мужчинах и женщинах, взрослых и детях, которые могли бы сейчас быть живы, если бы не эта агрессия, эта война, которой мы не хотели и которую мы должны сделать последней". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862803003.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр