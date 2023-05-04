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Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне" - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 04.05.2023 (обновлено: 15:25 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869674728.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне"
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне" - РИА Новости, 04.05.2023
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что он хочет "эту войну" сделать "последней в мире". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:41
2023-05-04T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что он хочет "эту войну" сделать "последней в мире". Ранее Зеленский, выступая в ходе своего визита в Нидерланды, призвал вспомнить "об украинцах, мужчинах и женщинах, взрослых и детях, которые могли бы сейчас быть живы, если бы не эта агрессия, эта война, которой мы не хотели и которую мы должны сделать последней". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862803003.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "последней войне"

Представитель МИД Захарова назвала слова Зеленского в МУС в Гааге о последней войне бредом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что он хочет "эту войну" сделать "последней в мире".
«
"Наркоман бредит о ядерной бомбе", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский, выступая в ходе своего визита в Нидерланды, призвал вспомнить "об украинцах, мужчинах и женщинах, взрослых и детях, которые могли бы сейчас быть живы, если бы не эта агрессия, эта война, которой мы не хотели и которую мы должны сделать последней".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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