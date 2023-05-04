Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге
Президент Украины Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге
© AFP 2023 / ANP / PHIL NIJHUISПрезидент Украины Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и выступление с речью в Гааге.
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"Пока неясно, что именно он там (в МУС – ред.) будет делать и будет ли он выступать там с речью", - сообщает телеканал.
МУС занимается расследованием предполагаемых военных преступлений на Украине.
Как ранее сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский уже провел встречу с председателем сената Нидерландов Яном Брауном и главой Палаты представителей (нижней палаты парламента) Верой Бергкамп. Также пресс-секретарь заявил, что Зеленский планирует встретиться с королем Виллемом-Александром и посетить базу военно-воздушных сил Нидерландов.