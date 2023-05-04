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Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 04.05.2023
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11:41 04.05.2023 (обновлено: 11:44 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869606197.html
Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге
Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге
Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:41
2023-05-04T11:44
в мире
гаага
нидерланды
украина
владимир зеленский
марк рютте
международный уголовный суд
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и выступление с речью в Гааге. МУС занимается расследованием предполагаемых военных преступлений на Украине. Как ранее сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский уже провел встречу с председателем сената Нидерландов Яном Брауном и главой Палаты представителей (нижней палаты парламента) Верой Бергкамп. Также пресс-секретарь заявил, что Зеленский планирует встретиться с королем Виллемом-Александром и посетить базу военно-воздушных сил Нидерландов.
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в мире, гаага, нидерланды, украина, владимир зеленский, марк рютте, международный уголовный суд
В мире, Гаага, Нидерланды, Украина, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Международный уголовный суд
Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге

Президент Украины Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге

© AFP 2023 / ANP / PHIL NIJHUISПрезидент Украины Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / ANP / PHIL NIJHUIS
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и выступление с речью в Гааге.
«
"Пока неясно, что именно он там (в МУС – ред.) будет делать и будет ли он выступать там с речью", - сообщает телеканал.
МУС занимается расследованием предполагаемых военных преступлений на Украине.
Как ранее сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский уже провел встречу с председателем сената Нидерландов Яном Брауном и главой Палаты представителей (нижней палаты парламента) Верой Бергкамп. Также пресс-секретарь заявил, что Зеленский планирует встретиться с королем Виллемом-Александром и посетить базу военно-воздушных сил Нидерландов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным
Вчера, 11:09
 
В миреГаагаНидерландыУкраинаВладимир ЗеленскийМарк РюттеМеждународный уголовный суд
 
 
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