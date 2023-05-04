https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869606197.html

Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге

Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 04.05.2023

Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге

Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:41

2023-05-04T11:41

2023-05-04T11:44

в мире

гаага

нидерланды

украина

владимир зеленский

марк рютте

международный уголовный суд

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и выступление с речью в Гааге. МУС занимается расследованием предполагаемых военных преступлений на Украине. Как ранее сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский уже провел встречу с председателем сената Нидерландов Яном Брауном и главой Палаты представителей (нижней палаты парламента) Верой Бергкамп. Также пресс-секретарь заявил, что Зеленский планирует встретиться с королем Виллемом-Александром и посетить базу военно-воздушных сил Нидерландов.

https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869599277.html

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нидерланды

украина

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Владимир Лаврентьев

в мире, гаага, нидерланды, украина, владимир зеленский, марк рютте, международный уголовный суд