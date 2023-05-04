https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869584651.html
Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах
Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах
Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС), передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:33
2023-05-04T10:33
2023-05-04T10:33
в мире
нидерланды
гаага
международный уголовный суд
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС), передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Ранее сообщалось, что самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Газета Politico сообщала, что Зеленский в четверг также собирается посетить МУС. "Мы в Гааге. Мы встретимся с лидерами МУС", - заявил агентству Никифоров.
https://ria.ru/20230428/mus-1868591657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, гаага, международный уголовный суд, владимир зеленский
В мире, Нидерланды, Гаага, Международный уголовный суд, Владимир Зеленский
Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах
Президент Украины Зеленский во время визита в Нидерланды встретится с руководством МУС