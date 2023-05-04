https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869584651.html

Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах

Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах - РИА Новости, 04.05.2023

Зеленский встретится с руководством МУС в Нидерландах

Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС), передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:33

2023-05-04T10:33

2023-05-04T10:33

в мире

нидерланды

гаага

международный уголовный суд

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС), передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Ранее сообщалось, что самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Газета Politico сообщала, что Зеленский в четверг также собирается посетить МУС. "Мы в Гааге. Мы встретимся с лидерами МУС", - заявил агентству Никифоров.

https://ria.ru/20230428/mus-1868591657.html

нидерланды

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, гаага, международный уголовный суд, владимир зеленский