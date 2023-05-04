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Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2023
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09:04 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869557474.html
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ
Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:04
2023-05-04T09:04
в мире
нидерланды
владимир зеленский
международный уголовный суд
марк рютте
александр де кроо
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд (МУС), пишет газета Politico со ссылкой на нидерландского чиновника, говорившего на условиях анонимности. Ранее сообщалось, что самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. "Ожидается, что в четверг украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен", - приводит издание слова чиновника. Ранее местные СМИ сообщали, что в четверг запланировано выступление Зеленского в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины". По данным Politico, Зеленский также собирается посетить МУС. Кроме того, отмечается, что премьер Бельгии Александр де Кроо должен в четверг прибыть в Гаагу на совместную встречу с Рютте и Зеленским. Накануне Зеленский побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html
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в мире, нидерланды, владимир зеленский, международный уголовный суд, марк рютте, александр де кроо
В мире, Нидерланды, Владимир Зеленский, Международный уголовный суд, Марк Рютте, Александр де Кроо
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ

Politico: Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов и посетит МУС

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд (МУС), пишет газета Politico со ссылкой на нидерландского чиновника, говорившего на условиях анонимности.
Ранее сообщалось, что самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Ожидается, что в четверг украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен", - приводит издание слова чиновника.
Ранее местные СМИ сообщали, что в четверг запланировано выступление Зеленского в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины".
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По данным Politico, Зеленский также собирается посетить МУС.
Кроме того, отмечается, что премьер Бельгии Александр де Кроо должен в четверг прибыть в Гаагу на совместную встречу с Рютте и Зеленским.
Накануне Зеленский побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы.
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В миреНидерландыВладимир ЗеленскийМеждународный уголовный судМарк РюттеАлександр де Кроо
 
 
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