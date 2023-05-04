https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869557474.html
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ
Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:04
2023-05-04T09:04
2023-05-04T09:04
в мире
нидерланды
владимир зеленский
международный уголовный суд
марк рютте
александр де кроо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд (МУС), пишет газета Politico со ссылкой на нидерландского чиновника, говорившего на условиях анонимности. Ранее сообщалось, что самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. "Ожидается, что в четверг украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен", - приводит издание слова чиновника. Ранее местные СМИ сообщали, что в четверг запланировано выступление Зеленского в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины". По данным Politico, Зеленский также собирается посетить МУС. Кроме того, отмечается, что премьер Бельгии Александр де Кроо должен в четверг прибыть в Гаагу на совместную встречу с Рютте и Зеленским. Накануне Зеленский побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, владимир зеленский, международный уголовный суд, марк рютте, александр де кроо
В мире, Нидерланды, Владимир Зеленский, Международный уголовный суд, Марк Рютте, Александр де Кроо
Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ
Politico: Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов и посетит МУС