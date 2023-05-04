https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869557474.html

Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ

Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2023

Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, пишут СМИ

Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:04

2023-05-04T09:04

2023-05-04T09:04

в мире

нидерланды

владимир зеленский

международный уголовный суд

марк рютте

александр де кроо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд (МУС), пишет газета Politico со ссылкой на нидерландского чиновника, говорившего на условиях анонимности. Ранее сообщалось, что самолёт с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. "Ожидается, что в четверг украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен", - приводит издание слова чиновника. Ранее местные СМИ сообщали, что в четверг запланировано выступление Зеленского в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины". По данным Politico, Зеленский также собирается посетить МУС. Кроме того, отмечается, что премьер Бельгии Александр де Кроо должен в четверг прибыть в Гаагу на совместную встречу с Рютте и Зеленским. Накануне Зеленский побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, владимир зеленский, международный уголовный суд, марк рютте, александр де кроо