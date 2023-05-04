https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html

Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль

Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль

Читатели Daily Mail оценили, чем грозит Владимиру Зеленскому неудачная попытка Киева нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T05:25

2023-05-04T05:25

2023-05-04T05:25

в мире

россия

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили, чем грозит Владимиру Зеленскому неудачная попытка Киева нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле."Прощай, Зеленский!", — коротко обрисовал судьбу украинского лидера пользователь The-undead."Наверное, теперь они отзовут те гарантии безопасности, которые были даны Зеленскому. По крайней мере, отныне мы будем гораздо реже видеть этого попрошайку", — пояснил The Dirty Mexican."Полагаю, что Украина скоро лишится своего лидера. Возможно, тогда же конфликт и закончится", — предположил Henry."Это лишь доказывает, какое отчаяние сейчас охватило киевский режим из-за того, что они никак не могут начать свое контрнаступление", — заявил Jido Salmon.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал после атаки физически устранить Владимира Зеленского, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим нужно признать террористической организацией.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869531468.html

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869532394.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф