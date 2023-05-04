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Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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05:25 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html
Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль
Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль
Читатели Daily Mail оценили, чем грозит Владимиру Зеленскому неудачная попытка Киева нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:25
2023-05-04T05:25
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили, чем грозит Владимиру Зеленскому неудачная попытка Киева нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле."Прощай, Зеленский!", — коротко обрисовал судьбу украинского лидера пользователь The-undead."Наверное, теперь они отзовут те гарантии безопасности, которые были даны Зеленскому. По крайней мере, отныне мы будем гораздо реже видеть этого попрошайку", — пояснил The Dirty Mexican."Полагаю, что Украина скоро лишится своего лидера. Возможно, тогда же конфликт и закончится", — предположил Henry."Это лишь доказывает, какое отчаяние сейчас охватило киевский режим из-за того, что они никак не могут начать свое контрнаступление", — заявил Jido Salmon.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал после атаки физически устранить Владимира Зеленского, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим нужно признать террористической организацией.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869531468.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Британцы попрощались с Зеленским после попытки атаки на Кремль

Читатели Daily Mail попрощались с Зеленским после попытки Киева нанести удар по Кремлю

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили, чем грозит Владимиру Зеленскому неудачная попытка Киева нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле.
"Прощай, Зеленский!", — коротко обрисовал судьбу украинского лидера пользователь The-undead.
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"Наверное, теперь они отзовут те гарантии безопасности, которые были даны Зеленскому. По крайней мере, отныне мы будем гораздо реже видеть этого попрошайку", — пояснил The Dirty Mexican.
"Полагаю, что Украина скоро лишится своего лидера. Возможно, тогда же конфликт и закончится", — предположил Henry.
"Это лишь доказывает, какое отчаяние сейчас охватило киевский режим из-за того, что они никак не могут начать свое контрнаступление", — заявил Jido Salmon.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал после атаки физически устранить Владимира Зеленского, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим нужно признать террористической организацией.
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