https://ria.ru/20230504/zavod-1869640041.html

Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках

Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках - РИА Новости, 04.05.2023

Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках

Завод по производству кондитерских изделий построят в подмосковных Химках в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:18

2023-05-04T13:18

2023-05-04T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

импортозамещение

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Завод по производству кондитерских изделий построят в подмосковных Химках в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Земля площадью 2,67 гектара под строительство производства была выделена компании "Идиллия вкуса", которая специализируется в изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Объем инвестиций в проект составит 240 миллионов рублей."После расширения производства на предприятии появится 100 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на I квартал 2026 года", - приводятся слова зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.В свою очередь министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что программа "Земля за один рубль" дает возможность получать землю в льготную аренду на три года импортозамещающим производствам. Всего с начала программы было предоставлено 96 участков.

https://ria.ru/20230428/rekonstruktsiya-1868356615.html

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки, импортозамещение