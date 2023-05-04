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Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках
Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках - РИА Новости, 04.05.2023
Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках
Завод по производству кондитерских изделий построят в подмосковных Химках в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:18
2023-05-04T13:18
2023-05-04T13:19
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Завод по производству кондитерских изделий построят в подмосковных Химках в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Земля площадью 2,67 гектара под строительство производства была выделена компании "Идиллия вкуса", которая специализируется в изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Объем инвестиций в проект составит 240 миллионов рублей."После расширения производства на предприятии появится 100 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на I квартал 2026 года", - приводятся слова зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.В свою очередь министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что программа "Земля за один рубль" дает возможность получать землю в льготную аренду на три года импортозамещающим производствам. Всего с начала программы было предоставлено 96 участков.
https://ria.ru/20230428/rekonstruktsiya-1868356615.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), химки, импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки, Импортозамещение
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Завод по производству кондитерских изделий построят в подмосковных Химках в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Земля площадью 2,67 гектара под строительство производства была выделена компании "Идиллия вкуса", которая специализируется в изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Объем инвестиций в проект составит 240 миллионов рублей.
"После расширения производства на предприятии появится 100 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на I квартал 2026 года", - приводятся слова зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья
Екатерины Зиновьевой.
В свою очередь министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что программа "Земля за один рубль" дает возможность получать землю в льготную аренду на три года импортозамещающим производствам. Всего с начала программы было предоставлено 96 участков.
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