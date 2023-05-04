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Завод по производству сыра построят в Московской области - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:15 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zavod-1869614430.html
Завод по производству сыра построят в Московской области
Завод по производству сыра построят в Московской области - РИА Новости, 04.05.2023
Завод по производству сыра построят в Московской области
Завод по производству сыра и молочной продукции построят на территории индустриального парка "Горки-1" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:15
2023-05-04T12:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Завод по производству сыра и молочной продукции построят на территории индустриального парка "Горки-1" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.Общая площадь завода составит 5,5 тысячи квадратных метров, на которых планируется разместить цеха для производства твердых, полутвердых сыров, а также сыров с плесенью. Разрешение на строительство выдано агропромышленному холдингу "Рота-Агро". Объем инвестиций в проект составит 850 миллионов рублей."Целью проекта является увеличение разнообразия сырной продукции и импортозамещение на внутреннем рынке. Строительство комплекса планируют завершить в конце этого года. Будет создано 68 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Завод по производству сыра построят в Московской области

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиЗавод по производству сыра в Московской области
Завод по производству сыра в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Завод по производству сыра в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Завод по производству сыра и молочной продукции построят на территории индустриального парка "Горки-1" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Общая площадь завода составит 5,5 тысячи квадратных метров, на которых планируется разместить цеха для производства твердых, полутвердых сыров, а также сыров с плесенью. Разрешение на строительство выдано агропромышленному холдингу "Рота-Агро". Объем инвестиций в проект составит 850 миллионов рублей.
Здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары в Подольске - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики
3 мая, 11:32
"Целью проекта является увеличение разнообразия сырной продукции и импортозамещение на внутреннем рынке. Строительство комплекса планируют завершить в конце этого года. Будет создано 68 рабочих мест", - говорится в сообщении.
 
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