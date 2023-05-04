https://ria.ru/20230504/zavod-1869614430.html

Завод по производству сыра построят в Московской области

Завод по производству сыра построят в Московской области - РИА Новости, 04.05.2023

Завод по производству сыра построят в Московской области

Завод по производству сыра и молочной продукции построят на территории индустриального парка "Горки-1" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:15

2023-05-04T12:15

2023-05-04T12:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Завод по производству сыра и молочной продукции построят на территории индустриального парка "Горки-1" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.Общая площадь завода составит 5,5 тысячи квадратных метров, на которых планируется разместить цеха для производства твердых, полутвердых сыров, а также сыров с плесенью. Разрешение на строительство выдано агропромышленному холдингу "Рота-Агро". Объем инвестиций в проект составит 850 миллионов рублей."Целью проекта является увеличение разнообразия сырной продукции и импортозамещение на внутреннем рынке. Строительство комплекса планируют завершить в конце этого года. Будет создано 68 рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/podolsk-1869353708.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)