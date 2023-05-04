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"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:49 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zatseper-1869645902.html
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 04.05.2023
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
Врачи Центра охраны материнства и детства Московской области спасли 15-летнего подростка, который передвигался на электричке с внешней стороны поезда, сообщила... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:49
2023-05-04T13:49
новости подмосковья
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Врачи Центра охраны материнства и детства Московской области спасли 15-летнего подростка, который передвигался на электричке с внешней стороны поезда, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Пациент поступил в отделение с закрытым переломом правой лучевой кости, открытым переломом плюсневой кости правой стопы, ушибленной раной затылочной области, рваными ранами правой и левой стопы, а также множественными ссадинами верхних и нижних конечностей."К сожалению, в медицинские учреждения "зацеперы" поступают. Часто такие занятия приводят к летальному исходу. Пациенту была проведена хирургическая обработка ран антисептическими средствами, а также удалены нежизнеспособные ткани. В области открытого перелома был проведен металлоостеосинтез - отломки зафиксированы металлическими конструкциями. В настоящее время пациент выписан на амбулаторное лечение", - пояснили в ведомстве.
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люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Происшествия

"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах

© Фото : Министерство здравоохранения Московской области"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
Зацепера-подростка спасли в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Врачи Центра охраны материнства и детства Московской области спасли 15-летнего подростка, который передвигался на электричке с внешней стороны поезда, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Пациент поступил в отделение с закрытым переломом правой лучевой кости, открытым переломом плюсневой кости правой стопы, ушибленной раной затылочной области, рваными ранами правой и левой стопы, а также множественными ссадинами верхних и нижних конечностей.
"К сожалению, в медицинские учреждения "зацеперы" поступают. Часто такие занятия приводят к летальному исходу. Пациенту была проведена хирургическая обработка ран антисептическими средствами, а также удалены нежизнеспособные ткани. В области открытого перелома был проведен металлоостеосинтез - отломки зафиксированы металлическими конструкциями. В настоящее время пациент выписан на амбулаторное лечение", - пояснили в ведомстве.
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