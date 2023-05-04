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"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 04.05.2023
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
Врачи Центра охраны материнства и детства Московской области спасли 15-летнего подростка, который передвигался на электричке с внешней стороны поезда, сообщила... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:49
2023-05-04T13:49
2023-05-04T13:49
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Врачи Центра охраны материнства и детства Московской области спасли 15-летнего подростка, который передвигался на электричке с внешней стороны поезда, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Пациент поступил в отделение с закрытым переломом правой лучевой кости, открытым переломом плюсневой кости правой стопы, ушибленной раной затылочной области, рваными ранами правой и левой стопы, а также множественными ссадинами верхних и нижних конечностей."К сожалению, в медицинские учреждения "зацеперы" поступают. Часто такие занятия приводят к летальному исходу. Пациенту была проведена хирургическая обработка ран антисептическими средствами, а также удалены нежизнеспособные ткани. В области открытого перелома был проведен металлоостеосинтез - отломки зафиксированы металлическими конструкциями. В настоящее время пациент выписан на амбулаторное лечение", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808278508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Происшествия