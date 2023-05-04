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В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется - РИА Новости, 04.05.2023
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12:35 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zasedanie-1869626374.html
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется
Экстренного заседания СБ РФ не планируется, в пятницу у президента РФ Владимира Путина плановое совещание с постоянными членами Совета, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:35
2023-05-04T12:35
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Экстренного заседания СБ РФ не планируется, в пятницу у президента РФ Владимира Путина плановое совещание с постоянными членами Совета, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предположив, что атака на Кремль будет обсуждаться. "На все три вопроса ответ "нет"... Совбеза какого-то экстренного нет, по плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно так же, как планировалось, состоится. Но, разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли обращение президента, Совбез после атаки на Кремль и претерпят ли изменения цели, задачи и темпы спецоперации. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869624245.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется

Песков: экстренного заседания СБ не планируется, в пятницу у Путина плановое совещание

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
 Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Экстренного заседания СБ РФ не планируется, в пятницу у президента РФ Владимира Путина плановое совещание с постоянными членами Совета, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предположив, что атака на Кремль будет обсуждаться.
"На все три вопроса ответ "нет"... Совбеза какого-то экстренного нет, по плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно так же, как планировалось, состоится. Но, разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли обращение президента, Совбез после атаки на Кремль и претерпят ли изменения цели, задачи и темпы спецоперации.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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