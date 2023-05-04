https://ria.ru/20230504/zasedanie-1869626374.html
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется
Экстренного заседания СБ РФ не планируется, в пятницу у президента РФ Владимира Путина плановое совещание с постоянными членами Совета, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:35
2023-05-04T12:35
2023-05-04T12:35
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846264707_0:173:3200:1973_1920x0_80_0_0_04c379dd6905c88e2a8f6e71da4797f8.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Экстренного заседания СБ РФ не планируется, в пятницу у президента РФ Владимира Путина плановое совещание с постоянными членами Совета, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предположив, что атака на Кремль будет обсуждаться. "На все три вопроса ответ "нет"... Совбеза какого-то экстренного нет, по плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно так же, как планировалось, состоится. Но, разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли обращение президента, Совбез после атаки на Кремль и претерпят ли изменения цели, задачи и темпы спецоперации. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869624245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846264707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eb92a0f332c0e081bcb3a958bd1ac5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
В Кремле заявили, что экстренное заседание Совбеза не планируется
Песков: экстренного заседания СБ не планируется, в пятницу у Путина плановое совещание
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Экстренного заседания СБ РФ не планируется, в пятницу у президента РФ Владимира Путина плановое совещание с постоянными членами Совета, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предположив, что атака на Кремль будет обсуждаться.
"На все три вопроса ответ "нет"... Совбеза какого-то экстренного нет, по плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно так же, как планировалось, состоится. Но, разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли обращение президента, Совбез после атаки на Кремль и претерпят ли изменения цели, задачи и темпы спецоперации.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль