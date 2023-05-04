https://ria.ru/20230504/zaporozhe-1869628154.html

ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов

ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023

ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов

В городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, поражено несколько объектов украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:44

2023-05-04T12:44

2023-05-04T12:44

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, поражено несколько объектов украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши военные нанесли несколько точных ударов в городе Запорожье по объектам, которые режим Зеленского использует в военных целях", - сказал Рогов. По его словам, поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф