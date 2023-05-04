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ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zaporozhe-1869628154.html
ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов
ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023
ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов
В городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, поражено несколько объектов украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:44
2023-05-04T12:44
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, поражено несколько объектов украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши военные нанесли несколько точных ударов в городе Запорожье по объектам, которые режим Зеленского использует в военных целях", - сказал Рогов. По его словам, поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожье
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили несколько объектов ВСУ в городе Запорожье, сообщил Рогов

Рогов: ВС России ночью поразили несколько объектов украинских войск в городе Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, поражено несколько объектов украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью наши военные нанесли несколько точных ударов в городе Запорожье по объектам, которые режим Зеленского использует в военных целях", - сказал Рогов.
По его словам, поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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