https://ria.ru/20230504/zamorozki-1869716520.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 04.05.2023
Москвичей предупредили о заморозках
В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ожидается похолодание уже сегодня, с заморозками. В пятницу днем еще 11-12 градусов днем, это уже ниже нормы на 3-4 градуса, а вот с 6 мая сильное понижение температуры, связанное с вторжением холодных воздушных масс из приполярных регионов. И ночные часы температуры отрицательные, и днем в воскресенье всего-навсего 5-7 градусов", - сказал Вильфанд. Он также предупредил о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду. По его словам, такая погода соответствует норме первых дней апреля.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о заморозках
Вильфанд предупредил москвичей о ночных заморозках