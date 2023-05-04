https://ria.ru/20230504/zamorozki-1869716520.html

Москвичей предупредили о заморозках

Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 04.05.2023

Москвичей предупредили о заморозках

В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ожидается похолодание уже сегодня, с заморозками. В пятницу днем еще 11-12 градусов днем, это уже ниже нормы на 3-4 градуса, а вот с 6 мая сильное понижение температуры, связанное с вторжением холодных воздушных масс из приполярных регионов. И ночные часы температуры отрицательные, и днем в воскресенье всего-навсего 5-7 градусов", - сказал Вильфанд. Он также предупредил о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду. По его словам, такая погода соответствует норме первых дней апреля.

https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр