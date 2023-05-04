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Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 04.05.2023
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16:56 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zamorozki-1869716520.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 04.05.2023
Москвичей предупредили о заморозках
В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ожидается похолодание уже сегодня, с заморозками. В пятницу днем еще 11-12 градусов днем, это уже ниже нормы на 3-4 градуса, а вот с 6 мая сильное понижение температуры, связанное с вторжением холодных воздушных масс из приполярных регионов. И ночные часы температуры отрицательные, и днем в воскресенье всего-навсего 5-7 градусов", - сказал Вильфанд. Он также предупредил о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду. По его словам, такая погода соответствует норме первых дней апреля.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о заморозках

Вильфанд предупредил москвичей о ночных заморозках

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на химкинское водохранилище и Северный речной порт на закате солнца
Вид на химкинское водохранилище и Северный речной порт на закате солнца - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на химкинское водохранилище и Северный речной порт на закате солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве ожидается похолодание с ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ожидается похолодание уже сегодня, с заморозками. В пятницу днем еще 11-12 градусов днем, это уже ниже нормы на 3-4 градуса, а вот с 6 мая сильное понижение температуры, связанное с вторжением холодных воздушных масс из приполярных регионов. И ночные часы температуры отрицательные, и днем в воскресенье всего-навсего 5-7 градусов", - сказал Вильфанд.
Он также предупредил о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду.
По его словам, такая погода соответствует норме первых дней апреля.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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