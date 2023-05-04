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В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме
В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 04.05.2023
В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме
Огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в центре Якутска на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания пострадал один человек, сообщила РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:27
2023-05-04T07:27
2023-05-04T07:27
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в центре Якутска на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания пострадал один человек, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина. В свою очередь, по данным предварительной проверки прокуратуры города, возгорание произошло с крыши торгового объекта "Илин Энэр". Ранее Рахматуллина сообщила РИА Новости о том, что в самом центре Якутска загорелось здание торгового центра "Илин Энэр" по проспекту Ленина, после чего огонь перекинулся на многоквартирный дом, находящийся по соседству с Домом правительства и парламентом республики, началась эвакуация.
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме
В Якутске ликвидировали пожар в многоквартирном доме на площади 150 квадратных метров
ЯКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в центре Якутска на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания пострадал один человек, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина.
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"На ликвидации происшествия задействовано 79 человек и 18 единиц техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцами спасено и эвакуировано свыше 20 человек, в том числе 10 детей. Имеется один пострадавший. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - рассказала Рахматуллина журналистам.
В свою очередь, по данным предварительной проверки прокуратуры города, возгорание произошло с крыши торгового объекта "Илин Энэр".
Ранее Рахматуллина сообщила РИА Новости о том, что в самом центре Якутска загорелось здание торгового центра "Илин Энэр" по проспекту Ленина, после чего огонь перекинулся на многоквартирный дом, находящийся по соседству с Домом правительства и парламентом республики, началась эвакуация.
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