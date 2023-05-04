https://ria.ru/20230504/yakutsk-1869551285.html

В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме

В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 04.05.2023

В центре Якутска ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в центре Якутска на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания пострадал один человек, сообщила РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:27

2023-05-04T07:27

2023-05-04T07:27

происшествия

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в центре Якутска на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания пострадал один человек, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина. В свою очередь, по данным предварительной проверки прокуратуры города, возгорание произошло с крыши торгового объекта "Илин Энэр". Ранее Рахматуллина сообщила РИА Новости о том, что в самом центре Якутска загорелось здание торгового центра "Илин Энэр" по проспекту Ленина, после чего огонь перекинулся на многоквартирный дом, находящийся по соседству с Домом правительства и парламентом республики, началась эвакуация.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html

якутск

россия

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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)