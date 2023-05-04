https://ria.ru/20230504/vzyatka-1869613028.html

Экс-главу управления Ростехнадзора обвинили в получении взятки квартирой

Экс-главу управления Ростехнадзора обвинили в получении взятки квартирой - РИА Новости, 04.05.2023

Экс-главу управления Ростехнадзора обвинили в получении взятки квартирой

Экс-руководителю крымского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в получении взятки в виде квартиры в элитном жилом комплексе на южном берегу Крыма,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:58

2023-05-04T11:58

2023-05-04T12:09

происшествия

россия

гурзуф

севастополь

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Экс-руководителю крымского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в получении взятки в виде квартиры в элитном жилом комплексе на южном берегу Крыма, сообщает региональное управление СК РФ. Следствие установило, что учредитель строительной фирмы обратился к тогда еще действующему руководителю крымского управления Ростехнадзора с просьбой ускорить присоединение возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям. В ответ чиновник потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в этом доме, которую затем самостоятельно выбрал и зарегистрировал на тещу. Преступная схема выявлена и пресечена крымским управлением ФСБ. В апреле фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. Как уточняется в релизе спецслужбы, площадь квартиры – 96,5 "квадратов", оценивается она в 5,7 миллиона рублей. "Предъявлено обвинение экс-руководителю межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по республике Крым и г. Севастополю… в получении взятки в виде имущества в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя", - сообщает СУСК. На указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска 3,5 миллиона рублей наложен арест. По данным следствия, вину обвиняемый признал в полном объеме, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html

https://ria.ru/20230414/prokuror-1865401294.html

россия

гурзуф

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, гурзуф, севастополь, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), фсб