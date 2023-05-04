https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869542939.html

Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников

Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников - РИА Новости, 04.05.2023

Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников

Более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:23

2023-05-04T03:23

2023-05-04T03:23

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. На вопрос, мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, 66% респондентов ответили утвердительно, 25% - отрицательно, 9% затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html

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россия, вциом, общество