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Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников - РИА Новости, 04.05.2023
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03:23 04.05.2023
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Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников
Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников - РИА Новости, 04.05.2023
Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников
Более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:23
2023-05-04T03:23
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. На вопрос, мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, 66% респондентов ответили утвердительно, 25% - отрицательно, 9% затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
Большинство россиян считают, что СССР победил бы в войне и без союзников

ВЦИОМ: большинство россиян верят в победу СССР в Великой Отечественной войне без союзников

© РИА Новости / Аркадий Шайхет | Перейти в медиабанкВоенный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
На вопрос, мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, 66% респондентов ответили утвердительно, 25% - отрицательно, 9% затруднились с ответом.
Президент Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В РВИО рассказали, для чего Рейган объявил СССР "империей зла"
8 марта, 00:14
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
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