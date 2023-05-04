https://ria.ru/20230504/vodoem-1869560726.html

Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве

Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве - РИА Новости, 04.05.2023

Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:21

2023-05-04T09:21

2023-05-04T09:21

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача - создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В рамках проекта на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневая и Воронежская, сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в ходе работ в низине Верхнего оврага откачают загрязненную воду, проведут очистку от иловых отложений и сформируют ложе пруда, уложат специальную мембрану, чтобы вода не уходила в грунт. "Выполним комплекс работ по укреплению берегов водоема: вначале их выровняют, над водой уложат специальные геоматы с ячейками и насыпят поверх них грунт, куда засеют газон, под водой сделают гравийную отсыпку. Проведем мероприятия по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль береговой линии организуют эконастил на свайном основании. Его частью станет смотровая площадка с сооружением в виде своеобразного "коридора" из металлических декоративных рамок разной высоты, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.

https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва