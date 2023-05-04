https://ria.ru/20230504/vodoem-1869560726.html
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве - РИА Новости, 04.05.2023
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:21
2023-05-04T09:21
2023-05-04T09:21
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975656_0:190:2965:1857_1920x0_80_0_0_0c40859701f885cb1a41b5fa73f74089.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача - создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В рамках проекта на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневая и Воронежская, сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в ходе работ в низине Верхнего оврага откачают загрязненную воду, проведут очистку от иловых отложений и сформируют ложе пруда, уложат специальную мембрану, чтобы вода не уходила в грунт. "Выполним комплекс работ по укреплению берегов водоема: вначале их выровняют, над водой уложат специальные геоматы с ячейками и насыпят поверх них грунт, куда засеют газон, под водой сделают гравийную отсыпку. Проведем мероприятия по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль береговой линии организуют эконастил на свайном основании. Его частью станет смотровая площадка с сооружением в виде своеобразного "коридора" из металлических декоративных рамок разной высоты, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.
https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975656_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_8491407715f69734e8684e38bcbde881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача - создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В рамках проекта на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневая
и Воронежская, сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в ходе работ в низине Верхнего оврага откачают загрязненную воду, проведут очистку от иловых отложений и сформируют ложе пруда, уложат специальную мембрану, чтобы вода не уходила в грунт.
"Выполним комплекс работ по укреплению берегов водоема: вначале их выровняют, над водой уложат специальные геоматы с ячейками и насыпят поверх них грунт, куда засеют газон, под водой сделают гравийную отсыпку. Проведем мероприятия по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль береговой линии организуют эконастил на свайном основании. Его частью станет смотровая площадка с сооружением в виде своеобразного "коридора" из металлических декоративных рамок разной высоты, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом