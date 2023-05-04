Рейтинг@Mail.ru
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/vodoem-1869560726.html
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве - РИА Новости, 04.05.2023
Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:21
2023-05-04T09:21
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975656_0:190:2965:1857_1920x0_80_0_0_0c40859701f885cb1a41b5fa73f74089.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача - создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В рамках проекта на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневая и Воронежская, сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в ходе работ в низине Верхнего оврага откачают загрязненную воду, проведут очистку от иловых отложений и сформируют ложе пруда, уложат специальную мембрану, чтобы вода не уходила в грунт. "Выполним комплекс работ по укреплению берегов водоема: вначале их выровняют, над водой уложат специальные геоматы с ячейками и насыпят поверх них грунт, куда засеют газон, под водой сделают гравийную отсыпку. Проведем мероприятия по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль береговой линии организуют эконастил на свайном основании. Его частью станет смотровая площадка с сооружением в виде своеобразного "коридора" из металлических декоративных рамок разной высоты, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.
https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975656_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_8491407715f69734e8684e38bcbde881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва

Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина на пруду в Москве
Мужчина на пруду в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина на пруду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новый водоем с зоной для тихого отдыха в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача - создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В рамках проекта на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневая и Воронежская, сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в ходе работ в низине Верхнего оврага откачают загрязненную воду, проведут очистку от иловых отложений и сформируют ложе пруда, уложат специальную мембрану, чтобы вода не уходила в грунт.
"Выполним комплекс работ по укреплению берегов водоема: вначале их выровняют, над водой уложат специальные геоматы с ячейками и насыпят поверх них грунт, куда засеют газон, под водой сделают гравийную отсыпку. Проведем мероприятия по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль береговой линии организуют эконастил на свайном основании. Его частью станет смотровая площадка с сооружением в виде своеобразного "коридора" из металлических декоративных рамок разной высоты, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.
Южный речной вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Вчера, 09:33
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала