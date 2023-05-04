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Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО

Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО - РИА Новости, 04.05.2023

Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО

В текущем году в Московской области выделили 174,2 млн рублей на благоустройство веломаршрутов. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:52

2023-05-04T16:52

2023-05-04T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.В текущем году в Московской области выделили 174,2 млн рублей на благоустройство веломаршрутов. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый, сообщил телеканал "360".При этом 99,2 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 75 млн – из бюджетов муниципалитетов."Мы продолжаем работать над расширением сети велодорожек и велопарковок, а также над улучшением их освещения и безопасности", – сообщил Игорь Коханый.В рамках работы по развитию велосипедной инфраструктуры в 2023 году планируют завершить строительство участка велосипедной трассы "Вело-1". Он будет находиться от 91 км МКАД до ТРЦ "Июнь" и от строящейся дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка до переулка Зеленый в поселке Свиноедово в Мытищах.К концу подойдут работы на веломаршруте "Связь трех парков" в Одинцове. Он свяжет парки имени Ларисы Лазутиной, Малевича и Мещерский. Также благоустройство проведут на веломаршруте от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки "Жуковка-1".В Солнечногорске появится велопешеходный маршрут от детского сада №30 в поселке Ржавка через пруд и до поселка Менделеево в районе автобусной остановки "ВНИИФТРИ". Протяженность дороги составит 1,8 км.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)