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Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:52 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/velodorozhki-1869714472.html
Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО
Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО - РИА Новости, 04.05.2023
Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО
В текущем году в Московской области выделили 174,2 млн рублей на благоустройство веломаршрутов. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:52
2023-05-04T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.В текущем году в Московской области выделили 174,2 млн рублей на благоустройство веломаршрутов. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый, сообщил телеканал "360".При этом 99,2 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 75 млн – из бюджетов муниципалитетов."Мы продолжаем работать над расширением сети велодорожек и велопарковок, а также над улучшением их освещения и безопасности", – сообщил Игорь Коханый.В рамках работы по развитию велосипедной инфраструктуры в 2023 году планируют завершить строительство участка велосипедной трассы "Вело-1". Он будет находиться от 91 км МКАД до ТРЦ "Июнь" и от строящейся дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка до переулка Зеленый в поселке Свиноедово в Мытищах.К концу подойдут работы на веломаршруте "Связь трех парков" в Одинцове. Он свяжет парки имени Ларисы Лазутиной, Малевича и Мещерский. Также благоустройство проведут на веломаршруте от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки "Жуковка-1".В Солнечногорске появится велопешеходный маршрут от детского сада №30 в поселке Ржавка через пруд и до поселка Менделеево в районе автобусной остановки "ВНИИФТРИ". Протяженность дороги составит 1,8 км.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 174 млн рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в МО

© РИА Новости / Валерий МельниковВелосипедная дорожка в парке Света в Москве
Велосипедная дорожка в парке Света в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.В текущем году в Московской области выделили 174,2 млн рублей на благоустройство веломаршрутов. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый, сообщил телеканал "360".
При этом 99,2 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 75 млн – из бюджетов муниципалитетов.
"Мы продолжаем работать над расширением сети велодорожек и велопарковок, а также над улучшением их освещения и безопасности", – сообщил Игорь Коханый.
В рамках работы по развитию велосипедной инфраструктуры в 2023 году планируют завершить строительство участка велосипедной трассы "Вело-1". Он будет находиться от 91 км МКАД до ТРЦ "Июнь" и от строящейся дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка до переулка Зеленый в поселке Свиноедово в Мытищах.
К концу подойдут работы на веломаршруте "Связь трех парков" в Одинцове. Он свяжет парки имени Ларисы Лазутиной, Малевича и Мещерский. Также благоустройство проведут на веломаршруте от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки "Жуковка-1".
В Солнечногорске появится велопешеходный маршрут от детского сада №30 в поселке Ржавка через пруд и до поселка Менделеево в районе автобусной остановки "ВНИИФТРИ". Протяженность дороги составит 1,8 км.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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