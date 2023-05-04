Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию
Лидеры коренных народов Содружества попросили Карла III возместить ущерб от колонизации
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидеры коренных народов Содружества наций просят у короля Великобритании Карла III извинений за последствия колонизации, сообщает газета Guardian со ссылкой на письмо.
Как отмечается, в преддверии коронации британского монарха активисты движений за республику и компенсации в 12 странах написали письмо, в котором просят короля начать процесс в направлении "официальных извинений", а также "возмещения ущерба". Согласно газете, письмо под названием "извинения, компенсации и возвращение артефактов и останков" было подписано представителями Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.
"Мы, нижеподписавшиеся, призываем британского монарха, короля Карла III, в день его коронации 6 мая 2023 года, признать ужасающие последствия и наследие геноцида колонизации коренных и порабощенных народов", - цитирует газета текст письма.
Кроме того, авторы документа обращают внимание на то, что в июне 2022 года на тот момент принц Чарльз заявил главам правительств Содружества, что признание ошибок прошлого - это "разговор, время которого пришло". В письме авторы просят короля "немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства".
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.