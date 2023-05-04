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Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию - РИА Новости, 04.05.2023
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09:26 04.05.2023 (обновлено: 09:38 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/velikobritaniya-1869561626.html
Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию
Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию - РИА Новости, 04.05.2023
Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию
Лидеры коренных народов Содружества наций просят у короля Великобритании Карла III извинений за последствия колонизации, сообщает газета Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:26
2023-05-04T09:38
содружество наций
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидеры коренных народов Содружества наций просят у короля Великобритании Карла III извинений за последствия колонизации, сообщает газета Guardian со ссылкой на письмо. Как отмечается, в преддверии коронации британского монарха активисты движений за республику и компенсации в 12 странах написали письмо, в котором просят короля начать процесс в направлении "официальных извинений", а также "возмещения ущерба". Согласно газете, письмо под названием "извинения, компенсации и возвращение артефактов и останков" было подписано представителями Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин. "Мы, нижеподписавшиеся, призываем британского монарха, короля Карла III, в день его коронации 6 мая 2023 года, признать ужасающие последствия и наследие геноцида колонизации коренных и порабощенных народов", - цитирует газета текст письма. Кроме того, авторы документа обращают внимание на то, что в июне 2022 года на тот момент принц Чарльз заявил главам правительств Содружества, что признание ошибок прошлого - это "разговор, время которого пришло". В письме авторы просят короля "немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства". Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
https://ria.ru/20230404/mid-1862967322.html
https://ria.ru/20221202/khaos-1835757813.html
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содружество наций, елизавета ii, карл iii, великобритания, барбуда, новая зеландия, в мире
Содружество наций, Елизавета II, Карл III, Великобритания, Барбуда, Новая Зеландия, В мире
Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию

Лидеры коренных народов Содружества попросили Карла III возместить ущерб от колонизации

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидеры коренных народов Содружества наций просят у короля Великобритании Карла III извинений за последствия колонизации, сообщает газета Guardian со ссылкой на письмо.
Как отмечается, в преддверии коронации британского монарха активисты движений за республику и компенсации в 12 странах написали письмо, в котором просят короля начать процесс в направлении "официальных извинений", а также "возмещения ущерба". Согласно газете, письмо под названием "извинения, компенсации и возвращение артефактов и останков" было подписано представителями Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.
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"Мы, нижеподписавшиеся, призываем британского монарха, короля Карла III, в день его коронации 6 мая 2023 года, признать ужасающие последствия и наследие геноцида колонизации коренных и порабощенных народов", - цитирует газета текст письма.
Кроме того, авторы документа обращают внимание на то, что в июне 2022 года на тот момент принц Чарльз заявил главам правительств Содружества, что признание ошибок прошлого - это "разговор, время которого пришло". В письме авторы просят короля "немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства".
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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