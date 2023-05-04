https://ria.ru/20230504/vdv-1869667758.html
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске
Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России....В свою очередь, десантники... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:21
2023-05-04T14:21
2023-05-04T14:30
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865765777_0:372:2512:1785_1920x0_80_0_0_389aebc1d0df54d884085c8b3aae10f1.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России....В свою очередь, десантники пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865765777_0:0:2601:1950_1920x0_80_0_0_e39743a56df07300c8ed8379bdd0f009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-десантные войска россии, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Артемовск
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске
Минобороны: подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске с флангов