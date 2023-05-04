https://ria.ru/20230504/vdv-1869667758.html

Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023

Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России....В свою очередь, десантники... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:21

2023-05-04T14:21

2023-05-04T14:30

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

артемовск

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России....В свою очередь, десантники пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воздушно-десантные войска россии, артемовск