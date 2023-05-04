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Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 04.05.2023 (обновлено: 14:30 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vdv-1869667758.html
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске
Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России....В свою очередь, десантники... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:21
2023-05-04T14:30
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
артемовск
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России....В свою очередь, десантники пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
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воздушно-десантные войска россии, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Артемовск
Подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Минобороны: подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать в Артемовске с флангов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в четверг в Минобороны России.

...В свою очередь, десантники пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
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Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииАртемовск
 
 
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