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Лавров обсудил с главой МИД Китая мирное урегулирование кризиса на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Китая мирное урегулирование кризиса на Украине - РИА Новости, 04.05.2023
Лавров обсудил с главой МИД Китая мирное урегулирование кризиса на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Цинь Ганом обсудил мирное урегулирование украинского кризиса, динамику развития... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:33
2023-05-04T19:33
2023-05-04T19:33
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Цинь Ганом обсудил мирное урегулирование украинского кризиса, динамику развития отношений Москвы и Пекина, стороны обменялись мнениями о работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в МИД РФ. Встреча министров состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии. "Министры высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности... Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись оценками текущего состояния и перспектив дальнейшего развития деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Министры приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых делах и ее ключевое значение в региональной архитектуре безопасности", - говорится в сообщении. Кроме того, в российском МИД добавили, что министры обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав стран в марте. "Подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, "Группе двадцати" и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах. Обсужден ряд "горячих" тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса", - также добавили в МИД. Также стороны выразили общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.
https://ria.ru/20230321/eskalatsiya-1859606150.html
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В мире, Россия, МИД КНР, Сергей Лавров, Цинь Ган, ООН, ШОС, Украина
Лавров обсудил с главой МИД Китая мирное урегулирование кризиса на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Китая Цинь Ганом мирное урегулирование украинского кризиса