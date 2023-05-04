https://ria.ru/20230504/universitety-1869713842.html

Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России

Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России - РИА Новости, 04.05.2023

Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России

Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:51

2023-05-04T16:51

2023-05-04T16:51

кемеровский государственный университет

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России, сообщила пресс-служба правительства региона. "Сибирский государственный индустриальный университет занимает 64-ю позицию в рейтинге лучших вузов страны. Кемеровский государственный университет — 92-е место. Рейтинг составлен порталом сайта hh.ru" – говорится в сообщении. Отмечается, что кузбасские вузы улучшили позиции по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года: КемГУ был 170-м, СибГИУ занимал 189-е место. "Именно от выпускников наших вузов зависит, как будет развиваться наш Кузбасс. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству высшего образования в наших вузах, создаем условия для получения знаний и навыков самого высокого уровня. После обучения наших квалифицированных молодых специалистов ждут на кузбасских предприятиях и в организациях", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. При составлении рейтинга аналитики учитывали популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников среди работодателей, уровень ожидаемой ими заработной платы, их опыт работы и текущую трудоустроенность.

https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровский государственный университет, кемеровская область, сергей цивилев