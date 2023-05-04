https://ria.ru/20230504/universitety-1869713842.html
Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России
Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России - РИА Новости, 04.05.2023
Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России
Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:51
2023-05-04T16:51
2023-05-04T16:51
кемеровский государственный университет
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России, сообщила пресс-служба правительства региона. "Сибирский государственный индустриальный университет занимает 64-ю позицию в рейтинге лучших вузов страны. Кемеровский государственный университет — 92-е место. Рейтинг составлен порталом сайта hh.ru" – говорится в сообщении. Отмечается, что кузбасские вузы улучшили позиции по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года: КемГУ был 170-м, СибГИУ занимал 189-е место. "Именно от выпускников наших вузов зависит, как будет развиваться наш Кузбасс. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству высшего образования в наших вузах, создаем условия для получения знаний и навыков самого высокого уровня. После обучения наших квалифицированных молодых специалистов ждут на кузбасских предприятиях и в организациях", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. При составлении рейтинга аналитики учитывали популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников среди работодателей, уровень ожидаемой ими заработной платы, их опыт работы и текущую трудоустроенность.
https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровский государственный университет, кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровский государственный университет, Кемеровская область, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Два кузбасских университета вошли в топ-100 лучших вузов России, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сибирский государственный индустриальный университет занимает 64-ю позицию в рейтинге лучших вузов страны. Кемеровский государственный университет
— 92-е место. Рейтинг составлен порталом сайта hh.ru
" – говорится в сообщении.
Отмечается, что кузбасские вузы улучшили позиции по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года: КемГУ был 170-м, СибГИУ занимал 189-е место.
"Именно от выпускников наших вузов зависит, как будет развиваться наш Кузбасс. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству высшего образования в наших вузах, создаем условия для получения знаний и навыков самого высокого уровня. После обучения наших квалифицированных молодых специалистов ждут на кузбасских предприятиях и в организациях", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
При составлении рейтинга аналитики учитывали популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников среди работодателей, уровень ожидаемой ими заработной платы, их опыт работы и текущую трудоустроенность.
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