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СМИ: украинские власти устраняют конкурентов под видом борьбы со шпионами - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869683241.html
СМИ: украинские власти устраняют конкурентов под видом борьбы со шпионами
СМИ: украинские власти устраняют конкурентов под видом борьбы со шпионами - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ: украинские власти устраняют конкурентов под видом борьбы со шпионами
На Украине обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами, сообщает издание Politico. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:10
2023-05-04T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами, сообщает издание Politico. По данным газеты, в стране растет тревога по поводу того, что не все дела о госизмене являются обоснованными. "Некоторые подозревают, что охота за шпионами сливается с политической охотой на ведьм", - говорится в сообщении. На Украине опасаются, что поиск предателей все чаще связан с осуществлением личных целей политиков, а также попытками скрыть коррупцию или другие правонарушения, отмечает издание. Оно приводит в пример дело бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, которого обвиняют в государственной измене. Как заявляют в офисе генерального прокурора, бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, который, как утверждает ведомство, был уверен в успехе российских сил, якобы организовал попытки устранить главу Харьковской областной военной администрации от выполнения им обязанностей, стремясь захватить власть в регионе, дискредитировал власти города Харьков и Харьковской области путем распространения в СМИ недостоверной информации для дестабилизации ситуации в регионе, препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и обороны. Однако Politico, получившее доступ к документам из украинских ведомств относительно этого дела, указывает на то, что не нашло подтверждений этих обвинений.
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в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские власти устраняют конкурентов под видом борьбы со шпионами

Politico: власти Украины устраняют политических соперников под видом борьбы со шпионами

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами, сообщает издание Politico.
По данным газеты, в стране растет тревога по поводу того, что не все дела о госизмене являются обоснованными. "Некоторые подозревают, что охота за шпионами сливается с политической охотой на ведьм", - говорится в сообщении. На Украине опасаются, что поиск предателей все чаще связан с осуществлением личных целей политиков, а также попытками скрыть коррупцию или другие правонарушения, отмечает издание.
Оно приводит в пример дело бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, которого обвиняют в государственной измене. Как заявляют в офисе генерального прокурора, бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, который, как утверждает ведомство, был уверен в успехе российских сил, якобы организовал попытки устранить главу Харьковской областной военной администрации от выполнения им обязанностей, стремясь захватить власть в регионе, дискредитировал власти города Харьков и Харьковской области путем распространения в СМИ недостоверной информации для дестабилизации ситуации в регионе, препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и обороны. Однако Politico, получившее доступ к документам из украинских ведомств относительно этого дела, указывает на то, что не нашло подтверждений этих обвинений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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