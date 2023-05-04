СМИ: украинские власти устраняют конкурентов под видом борьбы со шпионами
Politico: власти Украины устраняют политических соперников под видом борьбы со шпионами
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами, сообщает издание Politico.
По данным газеты, в стране растет тревога по поводу того, что не все дела о госизмене являются обоснованными. "Некоторые подозревают, что охота за шпионами сливается с политической охотой на ведьм", - говорится в сообщении. На Украине опасаются, что поиск предателей все чаще связан с осуществлением личных целей политиков, а также попытками скрыть коррупцию или другие правонарушения, отмечает издание.
Оно приводит в пример дело бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, которого обвиняют в государственной измене. Как заявляют в офисе генерального прокурора, бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, который, как утверждает ведомство, был уверен в успехе российских сил, якобы организовал попытки устранить главу Харьковской областной военной администрации от выполнения им обязанностей, стремясь захватить власть в регионе, дискредитировал власти города Харьков и Харьковской области путем распространения в СМИ недостоверной информации для дестабилизации ситуации в регионе, препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и обороны. Однако Politico, получившее доступ к документам из украинских ведомств относительно этого дела, указывает на то, что не нашло подтверждений этих обвинений.