Рейтинг@Mail.ru
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 04.05.2023 (обновлено: 09:50 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869568963.html
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова - РИА Новости, 04.05.2023
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова
За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности, заявила официальный... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:46
2023-05-04T09:50
сша
киев
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, в мире, мария захарова
США, Киев, В мире, Мария Захарова
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова

Захарова: США и другие западные кураторы внушили Киеву чувство вседозволенности

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", - написала она в своем Telegram-канале.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
Вчера, 20:14
 
СШАКиевВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала