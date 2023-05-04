https://ria.ru/20230504/ukraina-1869568963.html
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова - РИА Новости, 04.05.2023
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова
За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности, заявила официальный... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:46
2023-05-04T09:46
2023-05-04T09:50
сша
киев
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, в мире, мария захарова
США, Киев, В мире, Мария Захарова
США внушили Киеву чувство вседозволенности, заявила Захарова
Захарова: США и другие западные кураторы внушили Киеву чувство вседозволенности