Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана
Посол США Трейси посетила в мордовской колонии обвиненного в шпионаже Уилана
Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси в четверг посетила обвиненного в России в шпионаже американца Пола Уилана в исправительной колонии в Мордовии.
"Сегодня посол Трейси посетила Пола Уилана в ИК17 в Мордовии", - говорится в сообщении американского посольства в телеграм-канале. В дипмиссии добавили, что правительство США считает арест Уилана несправедливым и продолжит "взаимодействие с властями РФ по его делу для скорейшего возвращения Пола домой".
На прошлой неделе Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение 11 мая арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за того, что США не выдали своевременно визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.