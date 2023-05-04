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Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана - РИА Новости, 04.05.2023
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18:01 04.05.2023 (обновлено: 18:23 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/uilan-1869742826.html
Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана
Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана - РИА Новости, 04.05.2023
Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана
Посол США в РФ Линн Трейси в четверг посетила обвиненного в России в шпионаже американца Пола Уилана в исправительной колонии в Мордовии. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:01
2023-05-04T18:23
сша
россия
пол уилан
в мире
линн трейси
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси в четверг посетила обвиненного в России в шпионаже американца Пола Уилана в исправительной колонии в Мордовии."Сегодня посол Трейси посетила Пола Уилана в ИК17 в Мордовии", - говорится в сообщении американского посольства в телеграм-канале. В дипмиссии добавили, что правительство США считает арест Уилана несправедливым и продолжит "взаимодействие с властями РФ по его делу для скорейшего возвращения Пола домой".На прошлой неделе Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение 11 мая арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за того, что США не выдали своевременно визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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сша, россия, пол уилан, в мире, линн трейси
США, Россия, Пол Уилан, В мире, Линн Трейси
Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана

Посол США Трейси посетила в мордовской колонии обвиненного в шпионаже Уилана

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПол Уилан
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пол Уилан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси в четверг посетила обвиненного в России в шпионаже американца Пола Уилана в исправительной колонии в Мордовии.
"Сегодня посол Трейси посетила Пола Уилана в ИК17 в Мордовии", - говорится в сообщении американского посольства в телеграм-канале. В дипмиссии добавили, что правительство США считает арест Уилана несправедливым и продолжит "взаимодействие с властями РФ по его делу для скорейшего возвращения Пола домой".
На прошлой неделе Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение 11 мая арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за того, что США не выдали своевременно визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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