https://ria.ru/20230504/uilan-1869742826.html

Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана

Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана - РИА Новости, 04.05.2023

Посол США Трейси посетила в колонии обвиненного в шпионаже Уилана

Посол США в РФ Линн Трейси в четверг посетила обвиненного в России в шпионаже американца Пола Уилана в исправительной колонии в Мордовии. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:01

2023-05-04T18:01

2023-05-04T18:23

сша

россия

пол уилан

в мире

линн трейси

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси в четверг посетила обвиненного в России в шпионаже американца Пола Уилана в исправительной колонии в Мордовии."Сегодня посол Трейси посетила Пола Уилана в ИК17 в Мордовии", - говорится в сообщении американского посольства в телеграм-канале. В дипмиссии добавили, что правительство США считает арест Уилана несправедливым и продолжит "взаимодействие с властями РФ по его делу для скорейшего возвращения Пола домой".На прошлой неделе Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение 11 мая арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за того, что США не выдали своевременно визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230502/obmen-1869040922.html

сша

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Кирилл Волков

сша, россия, пол уилан, в мире, линн трейси