https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869753818.html

На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе

На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе - РИА Новости, 04.05.2023

На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе

Двое из трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, арестованы до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:42

2023-05-04T18:42

2023-05-04T18:42

убийство

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Двое из трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, арестованы до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В четверг суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. "Татасян заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно… Двойников заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на молодых людей. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"). В воскресенье, по данным источника в правоохранительных органах, был задержан первый подозреваемый – ему продлили срок задержания на 72 часа, а о задержании еще двоих фигурантов в следственном комитете сообщили в среду. Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян, осужденный в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.

https://ria.ru/20230504/arest-1869671947.html

https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

убийство, происшествия, краснодарский край, россия