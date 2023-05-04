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На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе - РИА Новости, 04.05.2023
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18:42 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869753818.html
На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе
На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе - РИА Новости, 04.05.2023
На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе
Двое из трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, арестованы до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:42
2023-05-04T18:42
убийство
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Двое из трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, арестованы до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В четверг суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. "Татасян заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно… Двойников заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на молодых людей. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"). В воскресенье, по данным источника в правоохранительных органах, был задержан первый подозреваемый – ему продлили срок задержания на 72 часа, а о задержании еще двоих фигурантов в следственном комитете сообщили в среду. Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян, осужденный в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.
https://ria.ru/20230504/arest-1869671947.html
https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html
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убийство, происшествия, краснодарский край, россия
Убийство, Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани арестовали двух фигурантов дела об убийстве аниматоров на трассе

На Кубани арестовали двух из трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров на трассе

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Двое из трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, арестованы до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В четверг суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.
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"Татасян заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно… Двойников заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на молодых людей. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений").
В воскресенье, по данным источника в правоохранительных органах, был задержан первый подозреваемый – ему продлили срок задержания на 72 часа, а о задержании еще двоих фигурантов в следственном комитете сообщили в среду.
Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян, осужденный в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.
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