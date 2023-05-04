https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры - РИА Новости, 04.05.2023
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры
Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:42
2023-05-04T06:42
2023-05-04T10:41
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Против 67-летней женщины возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму. Следователи полагают, что в апреле женщина рассказала знакомому мужчине о намерении убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой. Он организовал встречу с исполнителем, которому подозреваемая пообещала выплатить 80 тысяч рублей. Следователи рассказали, что женщина предлагала разные способы убийства, включая инсценировку несчастного случая. В мае исполнитель под контролем оперативников инсценировал убийство и сообщил женщине об исполнении заказа. По сценарию убийство совершили при помощи ножа. Злоумышленнице представили сумку дочери в качестве доказательства убийства. Женщина передала исполнителю обещанное вознаграждение. В СК также сообщили, что следствие располагает сведениями о намерении убить сына.Злоумышленницу задержали и в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об ее аресте.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры
Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры
КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости.
Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщила
пресс-служба регионального главка СК.
«
"В результате совместных действий следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия и оперативных сотрудников уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать", — говорится в сообщении.
Против 67-летней женщины возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму. Следователи полагают, что в апреле женщина рассказала знакомому мужчине о намерении убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой. Он организовал встречу с исполнителем, которому подозреваемая пообещала выплатить 80 тысяч рублей. Следователи рассказали, что женщина предлагала разные способы убийства, включая инсценировку несчастного случая.
В мае исполнитель под контролем оперативников инсценировал убийство и сообщил женщине об исполнении заказа. По сценарию убийство совершили при помощи ножа. Злоумышленнице представили сумку дочери в качестве доказательства убийства. Женщина передала исполнителю обещанное вознаграждение. В СК также сообщили, что следствие располагает сведениями о намерении убить сына.
Злоумышленницу задержали и в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об ее аресте.
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани