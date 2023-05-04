Рейтинг@Mail.ru
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 04.05.2023 (обновлено: 10:41 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры - РИА Новости, 04.05.2023
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры
Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:42
2023-05-04T10:41
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Против 67-летней женщины возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму. Следователи полагают, что в апреле женщина рассказала знакомому мужчине о намерении убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой. Он организовал встречу с исполнителем, которому подозреваемая пообещала выплатить 80 тысяч рублей. Следователи рассказали, что женщина предлагала разные способы убийства, включая инсценировку несчастного случая. В мае исполнитель под контролем оперативников инсценировал убийство и сообщил женщине об исполнении заказа. По сценарию убийство совершили при помощи ножа. Злоумышленнице представили сумку дочери в качестве доказательства убийства. Женщина передала исполнителю обещанное вознаграждение. В СК также сообщили, что следствие располагает сведениями о намерении убить сына.Злоумышленницу задержали и в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об ее аресте.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869464497.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры

Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
«

"В результате совместных действий следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия и оперативных сотрудников уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать", — говорится в сообщении.

Против 67-летней женщины возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму. Следователи полагают, что в апреле женщина рассказала знакомому мужчине о намерении убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой. Он организовал встречу с исполнителем, которому подозреваемая пообещала выплатить 80 тысяч рублей. Следователи рассказали, что женщина предлагала разные способы убийства, включая инсценировку несчастного случая.
В мае исполнитель под контролем оперативников инсценировал убийство и сообщил женщине об исполнении заказа. По сценарию убийство совершили при помощи ножа. Злоумышленнице представили сумку дочери в качестве доказательства убийства. Женщина передала исполнителю обещанное вознаграждение. В СК также сообщили, что следствие располагает сведениями о намерении убить сына.
Злоумышленницу задержали и в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об ее аресте.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани
Вчера, 17:15
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала