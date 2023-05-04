Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы
Центробанк: мобилизованные могут оформить кредитные каникулы задним числом
Здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, пояснил Банк России.
"Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением — каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования)", - разъяснил регулятор.
ЦБ при этом обратил внимание, что все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени, штрафы и неустойки за этот период отменяются.
С 2019 года законная возможность временно снизить долговую нагрузку есть у ипотечных заемщиков. По остальным видам кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями.
На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. Кроме того, в апреле президент РФ подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП за кредитными каникулами. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения по 31 декабря 2023 года.