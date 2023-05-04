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Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы - РИА Новости, 04.05.2023
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10:32 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/tsentrobank-1869584346.html
Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы
Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы - РИА Новости, 04.05.2023
Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы
Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и определить их началом любую дату,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:32
2023-05-04T10:32
экономика
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, пояснил Банк России. "Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением — каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования)", - разъяснил регулятор. ЦБ при этом обратил внимание, что все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени, штрафы и неустойки за этот период отменяются. С 2019 года законная возможность временно снизить долговую нагрузку есть у ипотечных заемщиков. По остальным видам кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями. На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. Кроме того, в апреле президент РФ подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП за кредитными каникулами. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения по 31 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230502/dogovor-1869293911.html
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069326.html
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экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы

Центробанк: мобилизованные могут оформить кредитные каникулы задним числом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, пояснил Банк России.
"Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением — каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования)", - разъяснил регулятор.
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ЦБ при этом обратил внимание, что все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени, штрафы и неустойки за этот период отменяются.
С 2019 года законная возможность временно снизить долговую нагрузку есть у ипотечных заемщиков. По остальным видам кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями.
На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. Кроме того, в апреле президент РФ подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП за кредитными каникулами. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения по 31 декабря 2023 года.
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