https://ria.ru/20230504/tsentrobank-1869584346.html

Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы

Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы - РИА Новости, 04.05.2023

Центробанк разъяснил, как мобилизованные могут оформить кредитные каникулы

Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и определить их началом любую дату,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:32

2023-05-04T10:32

2023-05-04T10:32

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россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, пояснил Банк России. "Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением — каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования)", - разъяснил регулятор. ЦБ при этом обратил внимание, что все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени, штрафы и неустойки за этот период отменяются. С 2019 года законная возможность временно снизить долговую нагрузку есть у ипотечных заемщиков. По остальным видам кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями. На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. Кроме того, в апреле президент РФ подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП за кредитными каникулами. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения по 31 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230502/dogovor-1869293911.html

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф)