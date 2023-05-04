https://ria.ru/20230504/treylerkultura-1869639429.html

Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"

Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" - РИА Новости, 04.05.2023

Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"

В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.

2023-05-04T14:00

2023-05-04T14:00

2023-05-04T14:00

яснопонятно

культура

искусство

кино

кино и сериалы

гарри поттер

музеи

живопись

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Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами. audio/mpeg

Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура, искусство, кино, кино и сериалы, гарри поттер, музеи, живопись, музыка, картины, театр, аудио