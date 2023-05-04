https://ria.ru/20230504/treylerkultura-1869639429.html
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" - РИА Новости, 04.05.2023
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
2023-05-04T14:00
2023-05-04T14:00
2023-05-04T14:00
яснопонятно
культура
искусство
кино
кино и сериалы
гарри поттер
музеи
живопись
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Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим
с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
audio/mpeg
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим
с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
audio/mpeg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, искусство, кино, кино и сериалы, гарри поттер, музеи, живопись, музыка, картины, театр, аудио
ЯсноПонятно, Культура, Искусство, Кино, Кино и сериалы, Гарри Поттер, Музеи, Живопись, Музыка, картины, Театр
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.