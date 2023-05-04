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Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" - РИА Новости, 04.05.2023
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14:00 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/treylerkultura-1869639429.html
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" - РИА Новости, 04.05.2023
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
2023-05-04T14:00
2023-05-04T14:00
яснопонятно
культура
искусство
кино
кино и сериалы
гарри поттер
музеи
живопись
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Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
audio/mpeg
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
audio/mpeg
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культура, искусство, кино, кино и сериалы, гарри поттер, музеи, живопись, музыка, картины, театр, аудио
ЯсноПонятно, Культура, Искусство, Кино, Кино и сериалы, Гарри Поттер, Музеи, Живопись, Музыка, картины, Театр
ЯсноПонятно

Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"

ЯсноПонятно
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В новом сезоне говорим о современной городской культуре. Как изменились кинотеатры с потерей голливудских блокбастеров? Может ли искусственный интеллект сочинить симфонию? Как устроен российский арт-рынок? Как не заснуть на спектакле? Обо всем этом поговорим с кинокритиками, искусствоведами, художниками, издателями и музейными кураторами.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
ЯсноПонятноКультураИскусствоКиноКино и сериалыГарри ПоттерМузеиЖивописьМузыкакартиныТеатр
 
 
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