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В Киевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023
В Киевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:21
2023-05-04T02:21
2023-05-04T02:21
специальная военная операция на украине
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кировоградская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в Киевской области тревога прозвучала в 2:03, а в Кировоградской - в 2:09. Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869537502.html
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украина, кировоградская область, киевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Киевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу