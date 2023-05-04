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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/trevoga-1869539395.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:56
2023-05-04T01:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
сумская область
полтавская область
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, в 1.14 мск тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях, а после 1.35 она распространилась также и на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. Согласно карте, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
сумская область
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вооруженные силы рф, украина, сумская область, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область, Полтавская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, в 1.14 мск тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях, а после 1.35 она распространилась также и на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области.
Согласно карте, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинаСумская областьПолтавская областьВ мире
 
 
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