https://ria.ru/20230504/trevoga-1869539395.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:56
2023-05-04T01:56
2023-05-04T01:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
сумская область
полтавская область
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, в 1.14 мск тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях, а после 1.35 она распространилась также и на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. Согласно карте, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230503/vzryvy-1869505447.html
украина
сумская область
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вооруженные силы рф, украина, сумская область, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область, Полтавская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога