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РЭЦ: развитие МТК "Север-Юг" обсудили на Кавказской инвествыставке - РИА Новости, 04.05.2023
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19:50 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/transport-1869773566.html
РЭЦ: развитие МТК "Север-Юг" обсудили на Кавказской инвествыставке
РЭЦ: развитие МТК "Север-Юг" обсудили на Кавказской инвествыставке - РИА Новости, 04.05.2023
РЭЦ: развитие МТК "Север-Юг" обсудили на Кавказской инвествыставке
Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский выступил модератором круглого стола "МТК "Север – Юг" как плацдарм для... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:50
2023-05-04T19:50
российский экспортный центр (рэц)
россия
иран
экономика
минеральные воды
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский выступил модератором круглого стола "МТК "Север – Юг" как плацдарм для экономического развития страны" в рамках Кавказской инвестиционной недели, сообщает центр."Вопросы функционирования международного транспортного коридора Север-Юг и перспективы создания Евразийского транспортного каркаса обсудили на круглом столе "МТК "Север – Юг" как плацдарм для экономического развития страны" в рамках Кавказской инвестиционной недели, которая проходит 3-4 мая в г. Минеральные Воды. Модератором круглого стола выступил вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский", - говорится в сообщении.В обсуждении приняли участие замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, директор департамента стратегического развития Минтранса России Артур Карлов, заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, посол Ирана Казем Джалали, генеральный директор АНО "ДМТК" Александр Исаев, первый заместитель руководителя Росгранстрой Акоп Акопян, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике государственной компании "Автодор" Игорь Коваль, официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббаса Мослем, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Джамбулат Салавов, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Кавказская инвестиционная выставка – новая площадка для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России.Участники мероприятия ознакомились с тенденциями и перспективами развития деятельности в области реализации масштабных инфраструктурных и инновационных проектов и программ.В деловой программе мероприятия принимают участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ.Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития России.
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российский экспортный центр (рэц), россия, иран, экономика, минеральные воды
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Иран, Экономика, Минеральные Воды

РЭЦ: развитие МТК "Север-Юг" обсудили на Кавказской инвествыставке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский выступил модератором круглого стола "МТК "Север – Юг" как плацдарм для экономического развития страны" в рамках Кавказской инвестиционной недели, сообщает центр.
"Вопросы функционирования международного транспортного коридора Север-Юг и перспективы создания Евразийского транспортного каркаса обсудили на круглом столе "МТК "Север – Юг" как плацдарм для экономического развития страны" в рамках Кавказской инвестиционной недели, которая проходит 3-4 мая в г. Минеральные Воды. Модератором круглого стола выступил вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский", - говорится в сообщении.
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"Для России эффект от функционирования МТК Север-Юг приобретает особую значимость с точки зрения наращивания экспорта транспортных услуг и усиления международной кооперации с прикаспийскими государствами, государствами Южного Кавказа, Персидского залива и Южной Азии. Коридор может стать ключевым драйвером политического, экономического и социокультурного сближения на макрорегиональном уровне, сейчас этот фактор как никогда нельзя игнорировать", — сказал Георгиевский.
В обсуждении приняли участие замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, директор департамента стратегического развития Минтранса России Артур Карлов, заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, посол Ирана Казем Джалали, генеральный директор АНО "ДМТК" Александр Исаев, первый заместитель руководителя Росгранстрой Акоп Акопян, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике государственной компании "Автодор" Игорь Коваль, официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббаса Мослем, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Джамбулат Салавов, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России"
26 апреля, 16:58
Кавказская инвестиционная выставка – новая площадка для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России.
Участники мероприятия ознакомились с тенденциями и перспективами развития деятельности в области реализации масштабных инфраструктурных и инновационных проектов и программ.
В деловой программе мероприятия принимают участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ.
Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития России.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияИранЭкономикаМинеральные Воды
 
 
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