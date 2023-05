https://ria.ru/20230504/tramp-1869540191.html

СМИ: суд в Нью-Йорке отклонил иск Трампа к газете New York Times

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Верховный суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к газете New York Times на 100 миллионов долларов и приказал экс-главе государства выплатить все издержки, связанные с рассмотрением указанного дела, сообщает интернет-портал Axios. В поданном в сентябре 2021 года иске утверждалось, что газета убедила Мэри Трамп, племянницу экс-президента, "вынести тайком записи из офиса адвоката и передать их газете", несмотря на то что она подписала соглашение о конфиденциальности, а также содержалось требование о возмещении ущерба в размере не менее 100 миллионов долларов от Мэри и газеты. По решению судьи Роберта Рида обвинения Трампа являются несостоятельными, поскольку журналисты "наделены правом участвовать в действиях по сбору юридических и обычных новостей без страха гражданской ответственности" согласно действию первой поправки конституции США. "Отклонив жалобу против New York Times, Рид приказал Трампу выплатить все юридические расходы, связанные с их делом", - пишет портал. При этом судебное решение по Мэри Трамп, как отмечается, судом еще не принято. В сентябре 2020 года газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю". Газета получила подробную информацию о первых двух годах Трампа у власти, но не отчеты за 2018 и 2019 годы. Согласно иску, три журналиста издания, которые написали статью, были "мотивированы, по крайней мере отчасти, злым умыслом" по отношению к Трампу. Газета приводит отрывок из интервью с Мэри Трамп, в котором она соглашается с тем, что была "источником налоговой истории", и утверждает, что именно журналистка New York Times напомнила, что у нее есть в распоряжении такие документы. Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.

