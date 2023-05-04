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В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме - РИА Новости, 04.05.2023
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19:15 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869762250.html
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме - РИА Новости, 04.05.2023
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме
Армянские силовики задержали в одном из кварталов Еревана 17-летнего россиянина, которого на его родине разыскивали по обвинению в терроризме, сообщается в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:15
2023-05-04T19:15
в мире
армения
россия
ереван
волгоградская область
терроризм
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Армянские силовики задержали в одном из кварталов Еревана 17-летнего россиянина, которого на его родине разыскивали по обвинению в терроризме, сообщается в четверг на сайте полиции Армении. "Третьего мая оперативники Маштоцкого отдела полиции обнаружили и задержали в одном из домов в ереванском квартале Назарбекян 17-летнего гражданина РФ Ярослава И., который с 17 февраля разыскивался правоохранительными органами Волгоградской области по обвинению в терроризме", - отмечается в сообщении. В ведомстве заявили, что задержанный препровожден в отделение полиции. По данным ведомства, об обнаружении молодого человека, заочно арестованного в России, проинформировали инициатора розыска.
https://ria.ru/20230504/delo-1869698222.html
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в мире, армения, россия, ереван, волгоградская область, терроризм
В мире, Армения, Россия, Ереван, Волгоградская область, Терроризм
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме

В Армении задержали семнадцатилетнего россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на площади Республики в Ереване
Сотрудник правоохранительных органов на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник правоохранительных органов на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Армянские силовики задержали в одном из кварталов Еревана 17-летнего россиянина, которого на его родине разыскивали по обвинению в терроризме, сообщается в четверг на сайте полиции Армении.
"Третьего мая оперативники Маштоцкого отдела полиции обнаружили и задержали в одном из домов в ереванском квартале Назарбекян 17-летнего гражданина РФ Ярослава И., который с 17 февраля разыскивался правоохранительными органами Волгоградской области по обвинению в терроризме", - отмечается в сообщении.
В ведомстве заявили, что задержанный препровожден в отделение полиции.
По данным ведомства, об обнаружении молодого человека, заочно арестованного в России, проинформировали инициатора розыска.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Вчера, 15:51
 
В миреАрменияРоссияЕреванВолгоградская областьТерроризм
 
 
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