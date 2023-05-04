https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869762250.html
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме - РИА Новости, 04.05.2023
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме
Армянские силовики задержали в одном из кварталов Еревана 17-летнего россиянина, которого на его родине разыскивали по обвинению в терроризме, сообщается в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:15
2023-05-04T19:15
2023-05-04T19:15
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ереван
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терроризм
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Армянские силовики задержали в одном из кварталов Еревана 17-летнего россиянина, которого на его родине разыскивали по обвинению в терроризме, сообщается в четверг на сайте полиции Армении. "Третьего мая оперативники Маштоцкого отдела полиции обнаружили и задержали в одном из домов в ереванском квартале Назарбекян 17-летнего гражданина РФ Ярослава И., который с 17 февраля разыскивался правоохранительными органами Волгоградской области по обвинению в терроризме", - отмечается в сообщении. В ведомстве заявили, что задержанный препровожден в отделение полиции. По данным ведомства, об обнаружении молодого человека, заочно арестованного в России, проинформировали инициатора розыска.
https://ria.ru/20230504/delo-1869698222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, ереван, волгоградская область, терроризм
В мире, Армения, Россия, Ереван, Волгоградская область, Терроризм
В Армении задержали россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме
В Армении задержали семнадцатилетнего россиянина, разыскиваемого по обвинению в терроризме