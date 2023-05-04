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В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
10:39 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/teriberka-1869567769.html
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке - РИА Новости, 04.05.2023
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке
Сильная метель и нулевая видимость стали причиной закрытия в четверг утром дороги к поселку Териберка в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:39
2023-05-04T10:39
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МУРМАНСК, 4 мая - РИА Новости. Сильная метель и нулевая видимость стали причиной закрытия в четверг утром дороги к поселку Териберка в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД. "С 6.45 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями – ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги с 0 по 38 километр плюс 260 метров автоподъезда к селу Териберка, а также с 32 километра по 136 километр + 570 метров автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС", – говорится в сообщении. Майские метели – обычное явление в Мурманской области. Чаще всего от "большой земли" отрезает именно популярную у туристов Териберку, которая находится прямо на берегу Северного Ледовитого океана.
https://ria.ru/20230330/teriberka-1861788296.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Мурманская область, ГИБДД МВД РФ
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке

Дорога к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманске закрыта из-за метели

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на трассе "Кола"
Автомобиль на трассе Кола - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 4 мая - РИА Новости. Сильная метель и нулевая видимость стали причиной закрытия в четверг утром дороги к поселку Териберка в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД.
"С 6.45 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями – ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги с 0 по 38 километр плюс 260 метров автоподъезда к селу Териберка, а также с 32 километра по 136 километр + 570 метров автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС", – говорится в сообщении.
Майские метели – обычное явление в Мурманской области. Чаще всего от "большой земли" отрезает именно популярную у туристов Териберку, которая находится прямо на берегу Северного Ледовитого океана.
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