https://ria.ru/20230504/teriberka-1869567769.html
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке - РИА Новости, 04.05.2023
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке
Сильная метель и нулевая видимость стали причиной закрытия в четверг утром дороги к поселку Териберка в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:39
2023-05-04T10:39
2023-05-04T10:39
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МУРМАНСК, 4 мая - РИА Новости. Сильная метель и нулевая видимость стали причиной закрытия в четверг утром дороги к поселку Териберка в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД. "С 6.45 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями – ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги с 0 по 38 километр плюс 260 метров автоподъезда к селу Териберка, а также с 32 километра по 136 километр + 570 метров автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС", – говорится в сообщении. Майские метели – обычное явление в Мурманской области. Чаще всего от "большой земли" отрезает именно популярную у туристов Териберку, которая находится прямо на берегу Северного Ледовитого океана.
https://ria.ru/20230330/teriberka-1861788296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Мурманская область, ГИБДД МВД РФ
В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к Териберке
Дорога к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманске закрыта из-за метели
МУРМАНСК, 4 мая - РИА Новости. Сильная метель и нулевая видимость стали причиной закрытия в четверг утром дороги к поселку Териберка в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД.
"С 6.45 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями – ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги с 0 по 38 километр плюс 260 метров автоподъезда к селу Териберка, а также с 32 километра по 136 километр + 570 метров автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС", – говорится в сообщении.
Майские метели – обычное явление в Мурманской области. Чаще всего от "большой земли" отрезает именно популярную у туристов Териберку, которая находится прямо на берегу Северного Ледовитого океана.
Власти рассказали о туристах, застрявших на дороге из Териберки в Мурманск