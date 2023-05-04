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Захарова задалась вопросом о реакции США на подготовку теракта Киевом в ПМР - РИА Новости, 04.05.2023
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17:50 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/terakt-1869738983.html
Захарова задалась вопросом о реакции США на подготовку теракта Киевом в ПМР
Захарова задалась вопросом о реакции США на подготовку теракта Киевом в ПМР - РИА Новости, 04.05.2023
Захарова задалась вопросом о реакции США на подготовку теракта Киевом в ПМР
Официальные структуры США не реагируют на сообщения о попытке Киева организовать в непризнанной Приднестровской Молдавской республике теракт против... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:50
2023-05-04T17:50
сша
украина
молдавия
обсе
мария захарова
фбр
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальные структуры США не реагируют на сообщения о попытке Киева организовать в непризнанной Приднестровской Молдавской республике теракт против руководителей ОБСЕ, в котором могла погибнуть гражданка США, глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Агенты украинских спецслужб едва не ликвидировали в Приднестровье должностных лиц ОБСЕ, включая гражданку США... 14 февраля готовился ещё один теракт – на этот раз против (барабанная дробь!) действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главы миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданки США Келли Кейдерлинг", - сообщила Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что "киевскорежимные боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ, включая американского дипломата, чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России". "Всё это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации. Методы Украины понятны: безнравственность, возведённая в абсолют, но… Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком? ...И у меня здесь вопрос к конгрессу, сенату США и, прежде всего, госдепу: всё понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко? Интересно, как Келли будет смотреть в глаза своим согражданам, продолжающим одобрять поставки на Украину вооружений, которыми её саму, возможно, чуть не взорвали? Белый дом и госдепартамент так и будут находиться в режиме повышенной тишины?" - задала риторические вопросы Захарова. Она отметила также, что пресс-служба президента Приднестровья проинформировала СМИ о готовности сотрудничать в расследовании этого дела с ФБР. Девятого марта министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
https://ria.ru/20230504/pridnestrove-1869656076.html
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сша, украина, молдавия, обсе, мария захарова, фбр, в мире
США, Украина, Молдавия, ОБСЕ, Мария Захарова, ФБР, В мире
Захарова задалась вопросом о реакции США на подготовку теракта Киевом в ПМР

Захарова: США не отреагировали на сообщения о попытке Украины организовать теракт в ПМР

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальные структуры США не реагируют на сообщения о попытке Киева организовать в непризнанной Приднестровской Молдавской республике теракт против руководителей ОБСЕ, в котором могла погибнуть гражданка США, глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Агенты украинских спецслужб едва не ликвидировали в Приднестровье должностных лиц ОБСЕ, включая гражданку США... 14 февраля готовился ещё один теракт – на этот раз против (барабанная дробь!) действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главы миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданки США Келли Кейдерлинг", - сообщила Захарова в своем telegram-канале.
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Она подчеркнула, что "киевскорежимные боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ, включая американского дипломата, чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России".
"Всё это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации. Методы Украины понятны: безнравственность, возведённая в абсолют, но… Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком? ...И у меня здесь вопрос к конгрессу, сенату США и, прежде всего, госдепу: всё понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко? Интересно, как Келли будет смотреть в глаза своим согражданам, продолжающим одобрять поставки на Украину вооружений, которыми её саму, возможно, чуть не взорвали? Белый дом и госдепартамент так и будут находиться в режиме повышенной тишины?" - задала риторические вопросы Захарова.
Она отметила также, что пресс-служба президента Приднестровья проинформировала СМИ о готовности сотрудничать в расследовании этого дела с ФБР.
Девятого марта министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания.
Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Власти ПМР прорабатывают планы на случай нападения Украины
9 марта, 12:41
 
СШАУкраинаМолдавияОБСЕМария ЗахароваФБРВ мире
 
 
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