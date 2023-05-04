Захарова задалась вопросом о реакции США на подготовку теракта Киевом в ПМР
Захарова: США не отреагировали на сообщения о попытке Украины организовать теракт в ПМР
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальные структуры США не реагируют на сообщения о попытке Киева организовать в непризнанной Приднестровской Молдавской республике теракт против руководителей ОБСЕ, в котором могла погибнуть гражданка США, глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Агенты украинских спецслужб едва не ликвидировали в Приднестровье должностных лиц ОБСЕ, включая гражданку США... 14 февраля готовился ещё один теракт – на этот раз против (барабанная дробь!) действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главы миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданки США Келли Кейдерлинг", - сообщила Захарова в своем telegram-канале.
Она подчеркнула, что "киевскорежимные боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ, включая американского дипломата, чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России".
"Всё это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации. Методы Украины понятны: безнравственность, возведённая в абсолют, но… Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком? ...И у меня здесь вопрос к конгрессу, сенату США и, прежде всего, госдепу: всё понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко? Интересно, как Келли будет смотреть в глаза своим согражданам, продолжающим одобрять поставки на Украину вооружений, которыми её саму, возможно, чуть не взорвали? Белый дом и госдепартамент так и будут находиться в режиме повышенной тишины?" - задала риторические вопросы Захарова.
Она отметила также, что пресс-служба президента Приднестровья проинформировала СМИ о готовности сотрудничать в расследовании этого дела с ФБР.
Девятого марта министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания.
Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.