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Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:15 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/svalka-1869616035.html
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе - РИА Новости, 04.05.2023
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе
Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:15
2023-05-04T12:15
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства."Основная масса отходов, преимущественно, строительных, размещена на двух земельных участках. Общая площадь размещения превышает 25 тысяч квадратных метров. Специалисты оценили объем нелегально складированного мусора, он превысил 60 тысяч кубометров", - приводятся в пресс-релизе слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.Он добавил, что в ходе проведения проверки выяснилось, что сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 127 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о компенсации суммы, а материалы дела направленны в прокуратуру.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе

CC BY 4.0 / Министерство экологии и природопользования Московской области / Незаконная свалка строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском городском округе
Незаконная свалка строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском городском округе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
CC BY 4.0 / Министерство экологии и природопользования Московской области /
Незаконная свалка строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства.
"Основная масса отходов, преимущественно, строительных, размещена на двух земельных участках. Общая площадь размещения превышает 25 тысяч квадратных метров. Специалисты оценили объем нелегально складированного мусора, он превысил 60 тысяч кубометров", - приводятся в пресс-релизе слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
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Он добавил, что в ходе проведения проверки выяснилось, что сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 127 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о компенсации суммы, а материалы дела направленны в прокуратуру.
 
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