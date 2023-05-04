https://ria.ru/20230504/svalka-1869616035.html

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе - РИА Новости, 04.05.2023

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Раменском округе

Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:15

2023-05-04T12:15

2023-05-04T12:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Еганово в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства."Основная масса отходов, преимущественно, строительных, размещена на двух земельных участках. Общая площадь размещения превышает 25 тысяч квадратных метров. Специалисты оценили объем нелегально складированного мусора, он превысил 60 тысяч кубометров", - приводятся в пресс-релизе слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.Он добавил, что в ходе проведения проверки выяснилось, что сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 127 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о компенсации суммы, а материалы дела направленны в прокуратуру.

https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869599874.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)