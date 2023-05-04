https://ria.ru/20230504/sukhogruz-1869707117.html

В Астраханской области построят универсальный сухогруз-контейнеровоз

В Астраханской области построят универсальный сухогруз-контейнеровоз - РИА Новости, 04.05.2023

В Астраханской области построят универсальный сухогруз-контейнеровоз

Строительство первого в России универсального сухогруза-контейнеровоза, который помимо контейнеров международного стандарта сможет перевозить любые виды сухих... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:32

2023-05-04T16:32

2023-05-04T16:32

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Строительство первого в России универсального сухогруза-контейнеровоза, который помимо контейнеров международного стандарта сможет перевозить любые виды сухих грузов, стартовало в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. В мероприятии приняли участие губернатор области Игорь Бабушкин, председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко, генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев. "Сегодня на производственной площадке судостроительного завода "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) состоялась церемония закладки головного судна проекта 00108", - говорится в сообщении. В декабре прошлого года ЮЦСС заключил контракт на строительство четырех сухогрузов-контейнеровозов проекта 00108 смешанного класса "река-море". Заказчиком выступает АО "ГТЛК", строить будут на заводе "Лотос", который является резидентом одноименной особой экономической зоны производственно-промышленного типа. Все четыре судна планируют сдать до конца 2025 года. В отличие от строящихся в настоящее время в стране сухогрузов, проект 00108 предназначен в первую очередь для перевозки контейнеров, в том числе рефрижераторных. Универсальность судна в том, что, помимо контейнеров международного стандарта, оно может перевозить в двух трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес, пиломатериалы, генеральные грузы. Проект разработали специалисты нижегородского конструкторского бюро "Вымпел" (входит в ОСК). Губернатор Астраханской области подчеркнул, что реализация проекта важна для задач по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", поставленных президентом России. "Астраханская область - ключевой участок этого маршрута. Несмотря на санкции, наблюдается рост грузооборота через астраханские терминалы. Поэтому крайне необходимо строить современные суда. Уверен, что коллектив завода успешно с этим справится", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20230425/port-1867645328.html

https://ria.ru/20230417/kanal-1865750331.html

астраханская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин