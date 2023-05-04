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В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4 - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:55 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/stantsii-1869699197.html
В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4
В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4 - РИА Новости, 04.05.2023
В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4
Власти Московской области и РЖД обновят 30 станций к запуску третьего и четвертого Московского центрального диаметра, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:55
2023-05-04T15:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
химки
ржд
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Власти Московской области и РЖД обновят 30 станций к запуску третьего и четвертого Московского центрального диаметра, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год."Совместно с РЖД на 30 станциях региона мы обновим покрытие на платформах, установим современное освещение и табло с расписанием, лавочки и громкоговорители. Все работы планируется завершить до конца августа", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.Она добавила, что в составе МЦД-3 будет обновлена 21 станция в городских округах Химки, Люберцы и Раменское, а в составе МЦД-4 обновят девять станций в Наро-Фоминске, Одинцово, Реутове и Балашихе.Пуск первых двух линий - МЦД-1 и МЦД-2 - состоялся 21 ноября 2019 года.
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московская область (подмосковье), люберцы, химки, ржд, московские центральные диаметры (мцд)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Химки, РЖД, Московские центральные диаметры (МЦД)

В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4
В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Правительство Московской области
В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Власти Московской области и РЖД обновят 30 станций к запуску третьего и четвертого Московского центрального диаметра, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год.
"Совместно с РЖД на 30 станциях региона мы обновим покрытие на платформах, установим современное освещение и табло с расписанием, лавочки и громкоговорители. Все работы планируется завершить до конца августа", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.
Она добавила, что в составе МЦД-3 будет обновлена 21 станция в городских округах Химки, Люберцы и Раменское, а в составе МЦД-4 обновят девять станций в Наро-Фоминске, Одинцово, Реутове и Балашихе.
Пуск первых двух линий - МЦД-1 и МЦД-2 - состоялся 21 ноября 2019 года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыХимкиРЖДМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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