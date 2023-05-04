https://ria.ru/20230504/stantsii-1869699197.html

В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4

В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4 - РИА Новости, 04.05.2023

В Подмосковье обновят 30 станций к запуску МЦД-3 и МЦД-4

Власти Московской области и РЖД обновят 30 станций к запуску третьего и четвертого Московского центрального диаметра, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:55

2023-05-04T15:55

2023-05-04T15:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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ржд

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Власти Московской области и РЖД обновят 30 станций к запуску третьего и четвертого Московского центрального диаметра, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год."Совместно с РЖД на 30 станциях региона мы обновим покрытие на платформах, установим современное освещение и табло с расписанием, лавочки и громкоговорители. Все работы планируется завершить до конца августа", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.Она добавила, что в составе МЦД-3 будет обновлена 21 станция в городских округах Химки, Люберцы и Раменское, а в составе МЦД-4 обновят девять станций в Наро-Фоминске, Одинцово, Реутове и Балашихе.Пуск первых двух линий - МЦД-1 и МЦД-2 - состоялся 21 ноября 2019 года.

https://realty.ria.ru/20230302/mtsd-1855341517.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), люберцы, химки, ржд, московские центральные диаметры (мцд)