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В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии - РИА Новости, 04.05.2023
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17:47 04.05.2023 (обновлено: 17:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ssha-1869735935.html
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии - РИА Новости, 04.05.2023
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии
Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:47
2023-05-04T17:56
сша
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США она ответила на вопрос одного из конгрессменов, остаются ли открытыми каналы коммуникаций между военными ведомствами двух стран даже в периоды повышенной напряженности в отношениях."Да", - утвердительно сказала Хейнс. При этом она выступила с утверждением, что Китай, в случае возникновения трений и спорных ситуаций, напротив, предпочитает игнорировать попытки США инициировать контакты.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии

Глава нацразведки США Хейнс: каналы связи с Россией по военной линии остаются открытыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США она ответила на вопрос одного из конгрессменов, остаются ли открытыми каналы коммуникаций между военными ведомствами двух стран даже в периоды повышенной напряженности в отношениях.
"Да", - утвердительно сказала Хейнс. При этом она выступила с утверждением, что Китай, в случае возникновения трений и спорных ситуаций, напротив, предпочитает игнорировать попытки США инициировать контакты.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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