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В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии

В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии - РИА Новости, 04.05.2023

В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии

Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:47

2023-05-04T17:47

2023-05-04T17:56

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США она ответила на вопрос одного из конгрессменов, остаются ли открытыми каналы коммуникаций между военными ведомствами двух стран даже в периоды повышенной напряженности в отношениях."Да", - утвердительно сказала Хейнс. При этом она выступила с утверждением, что Китай, в случае возникновения трений и спорных ситуаций, напротив, предпочитает игнорировать попытки США инициировать контакты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире