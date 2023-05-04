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В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии - РИА Новости, 04.05.2023
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии
Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:47
2023-05-04T17:47
2023-05-04T17:56
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Каналы коммуникаций США с РФ по военной линии остаются открытыми даже в периоды эскалации напряженности, подтвердила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США она ответила на вопрос одного из конгрессменов, остаются ли открытыми каналы коммуникаций между военными ведомствами двух стран даже в периоды повышенной напряженности в отношениях."Да", - утвердительно сказала Хейнс. При этом она выступила с утверждением, что Китай, в случае возникновения трений и спорных ситуаций, напротив, предпочитает игнорировать попытки США инициировать контакты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
В США заявили, что держат открытыми каналы связи с Россией по военной линии
Глава нацразведки США Хейнс: каналы связи с Россией по военной линии остаются открытыми