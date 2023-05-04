СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства
Newsweek: закат американского господства начинается с Ближнего Востока
© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Закат американского господства начинается с Ближнего Востока на фоне усиления в регионе позиций КНР, укрепляя свое влияние в ближневосточном регионе, Пекин сможет противостоять потенциальным санкциям со стороны Вашингтона, пишет издание Newsweek.
"Закат "американского века" начинается с Ближнего Востока... Этот пересмотр (баланса сил - ред.), который готовился годами, приобретает наиболее четкие очертания прямо сейчас на Ближнем Востоке, в регионе, куда США направили много ресурсов в 21 веке. В марте Китай помог заключить мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, взяв на себя роль посредника в регионе, которую долгое время занимали США. В настоящее время Вашингтон не имеет дипломатических отношений с Тегераном, а отношения с Эр-Риядом стали напряженными", - пишет издание.
Как пишет Newsweek, сотрудничество с Ближним Востоком оказалось особенно ценным для Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти. Издание напоминает, что Иран и Саудовская Аравия "хотят получить места" в объединении "БРИКС плюс" и Шанхайской организации сотрудничества.
"Их членство могло бы дать Пекину возможность противостоять потенциальной кампании санкций США, подобной той, что была введена против России в связи с ее войной на Украине", - пишет издание.
Издание также отмечает, Китай стал "главным торговым партнером" почти 130 стран, укрепил свое экономическое и дипломатическое влияние на глобальном Юге, включая Африку и Латинскую Америку.
В начале октября 2022 года страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.