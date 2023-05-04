https://ria.ru/20230504/ssha-1869666329.html

СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства

СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства

Закат американского господства начинается с Ближнего Востока на фоне усиления в регионе позиций КНР, укрепляя свое влияние в ближневосточном регионе, Пекин... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:16

2023-05-04T14:16

2023-05-04T14:16

в мире

ближний восток

китай

сша

брикс

азия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Закат американского господства начинается с Ближнего Востока на фоне усиления в регионе позиций КНР, укрепляя свое влияние в ближневосточном регионе, Пекин сможет противостоять потенциальным санкциям со стороны Вашингтона, пишет издание Newsweek. "Закат "американского века" начинается с Ближнего Востока... Этот пересмотр (баланса сил - ред.), который готовился годами, приобретает наиболее четкие очертания прямо сейчас на Ближнем Востоке, в регионе, куда США направили много ресурсов в 21 веке. В марте Китай помог заключить мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, взяв на себя роль посредника в регионе, которую долгое время занимали США. В настоящее время Вашингтон не имеет дипломатических отношений с Тегераном, а отношения с Эр-Риядом стали напряженными", - пишет издание. Как пишет Newsweek, сотрудничество с Ближним Востоком оказалось особенно ценным для Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти. Издание напоминает, что Иран и Саудовская Аравия "хотят получить места" в объединении "БРИКС плюс" и Шанхайской организации сотрудничества. "Их членство могло бы дать Пекину возможность противостоять потенциальной кампании санкций США, подобной той, что была введена против России в связи с ее войной на Украине", - пишет издание. Издание также отмечает, Китай стал "главным торговым партнером" почти 130 стран, укрепил свое экономическое и дипломатическое влияние на глобальном Юге, включая Африку и Латинскую Америку. В начале октября 2022 года страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.

https://ria.ru/20230501/bayden-1868949118.html

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

ближний восток

китай

сша

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ближний восток, китай, сша, брикс, азия, россия