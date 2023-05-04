Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ssha-1869666329.html
СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства
СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства
Закат американского господства начинается с Ближнего Востока на фоне усиления в регионе позиций КНР, укрепляя свое влияние в ближневосточном регионе, Пекин... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:16
2023-05-04T14:16
в мире
ближний восток
китай
сша
брикс
азия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Закат американского господства начинается с Ближнего Востока на фоне усиления в регионе позиций КНР, укрепляя свое влияние в ближневосточном регионе, Пекин сможет противостоять потенциальным санкциям со стороны Вашингтона, пишет издание Newsweek. "Закат "американского века" начинается с Ближнего Востока... Этот пересмотр (баланса сил - ред.), который готовился годами, приобретает наиболее четкие очертания прямо сейчас на Ближнем Востоке, в регионе, куда США направили много ресурсов в 21 веке. В марте Китай помог заключить мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, взяв на себя роль посредника в регионе, которую долгое время занимали США. В настоящее время Вашингтон не имеет дипломатических отношений с Тегераном, а отношения с Эр-Риядом стали напряженными", - пишет издание. Как пишет Newsweek, сотрудничество с Ближним Востоком оказалось особенно ценным для Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти. Издание напоминает, что Иран и Саудовская Аравия "хотят получить места" в объединении "БРИКС плюс" и Шанхайской организации сотрудничества. "Их членство могло бы дать Пекину возможность противостоять потенциальной кампании санкций США, подобной той, что была введена против России в связи с ее войной на Украине", - пишет издание. Издание также отмечает, Китай стал "главным торговым партнером" почти 130 стран, укрепил свое экономическое и дипломатическое влияние на глобальном Юге, включая Африку и Латинскую Америку. В начале октября 2022 года страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
https://ria.ru/20230501/bayden-1868949118.html
https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html
ближний восток
китай
сша
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, китай, сша, брикс, азия, россия
В мире, Ближний Восток, Китай, США, БРИКС, Азия, Россия
СМИ рассказали, с чего начнется закат американского господства

Newsweek: закат американского господства начинается с Ближнего Востока

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Закат американского господства начинается с Ближнего Востока на фоне усиления в регионе позиций КНР, укрепляя свое влияние в ближневосточном регионе, Пекин сможет противостоять потенциальным санкциям со стороны Вашингтона, пишет издание Newsweek.
"Закат "американского века" начинается с Ближнего Востока... Этот пересмотр (баланса сил - ред.), который готовился годами, приобретает наиболее четкие очертания прямо сейчас на Ближнем Востоке, в регионе, куда США направили много ресурсов в 21 веке. В марте Китай помог заключить мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, взяв на себя роль посредника в регионе, которую долгое время занимали США. В настоящее время Вашингтон не имеет дипломатических отношений с Тегераном, а отношения с Эр-Риядом стали напряженными", - пишет издание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена
1 мая, 11:01
Как пишет Newsweek, сотрудничество с Ближним Востоком оказалось особенно ценным для Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти. Издание напоминает, что Иран и Саудовская Аравия "хотят получить места" в объединении "БРИКС плюс" и Шанхайской организации сотрудничества.
"Их членство могло бы дать Пекину возможность противостоять потенциальной кампании санкций США, подобной той, что была введена против России в связи с ее войной на Украине", - пишет издание.
Издание также отмечает, Китай стал "главным торговым партнером" почти 130 стран, укрепил свое экономическое и дипломатическое влияние на глобальном Юге, включая Африку и Латинскую Америку.
В начале октября 2022 года страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Россия организовала Западу "жесткое приземление"
27 апреля, 08:00
 
В миреБлижний ВостокКитайСШАБРИКСАзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала