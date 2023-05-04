https://ria.ru/20230504/ssha-1869606942.html

СМИ: демократы раскритиковали Байдена за отправку военных на южную границу

СМИ: демократы раскритиковали Байдена за отправку военных на южную границу - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: демократы раскритиковали Байдена за отправку военных на южную границу

Решение администрации президента США Джо Байдена дополнительно разместить 1,5 тысячи американских военных на границе с Мексикой встретило резкую критику со... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:43

2023-05-04T11:43

2023-05-04T11:43

в мире

сша

мексика

миннесота

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена дополнительно разместить 1,5 тысячи американских военных на границе с Мексикой встретило резкую критику со стороны демократов и республиканцев, сообщает телеканал Fox News. Ранее стало известно о решении администрации президента США Джо Байдена дополнительно разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Как писала газета Washington Post, отправка военных на границу связана с намеченной на 11 мая отменой введенной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Ожидается, что после отмены указанной нормы южную границу США захлестнет массовый приток нелегальных мигрантов. Однако сами нелегальные беженцы в беседе с РИА Новости выразили мнение, что въезд на американскую территорию станет труднее, поскольку могут ужесточиться ограничения в рамках других иммиграционных норм. Как отмечается в сообщении телеканала, глава комитета сената США по иностранным делам, член демократической партии Боб Менендес, назвал соответствующее решение о размещении военных "милитаризацией границы", отметив, что оно неприемлемо. В свою очередь, член палаты представителей США от штата Миннесота, демократ Ильхан Омар подчеркнул, что такая политика администрации Байдена приведет к преследованию невинных. "Право просить убежища - это основное право человека, защищенное американским и международным законодательством. Жертвами этой политики станут невинные - люди, которые не совершили никакого преступления", - приводит телеканал слова Омара. Кроме того, член Республиканской партии в палате представителей США от штата Пенсильвания Гай Решенталер вовсе предложил Байдену "достроить стену", распоряжение о строительстве которой бывший президент США Дональд Трамп отдал в январе 2017 года. Однако, как сообщает Fox News, по мнению Решенталера, президент США "предпочел ничего не делать". Ранее американские СМИ связали отправку военных с опасениями администрации о том, что после завершения действия "Раздела 42" в страну хлынет поток мигрантов. "Раздел 42" позволяет властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Норму использовали, чтобы запрещать просителям убежища обращаться с таким запросом. Ранее мэр находящегося на границе с Мексикой города Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста количества мигрантов, живущих прямо на улицах, а бывший президент США Дональд Трамп, при администрации которого стали применять законодательную норму "Раздел 42", предсказал стране катаклизмы из-за грядущего наплыва нелегалов.

https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html

https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, миннесота, дональд трамп, джо байден