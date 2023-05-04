https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1870020749.html

Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации

Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации

Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-04T11:16

2023-05-04T11:16

2023-05-05T18:22

специальная военная операция на украине

надежные люди

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. "Волонтеры-медики ГБПОУ РД "Каспийское медицинское училище им. А.Алиева" передали муниципальному штабу "Мы Вместе" маскировочные сети для участников специальной военной операции. Изделия изготовлены силами студентов училища", – говорится в сообщении. По данным мэрии, студенты училища также занимаются изготовлением окопных (блиндажных) свечей для участников СВО, организовывают сборы необходимых для этого консервных банок и заготавливают парафин.

https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html

каспийск

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надежные люди, каспийск