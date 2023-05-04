https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1870020749.html
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-04T11:16
2023-05-04T11:16
2023-05-05T18:22
специальная военная операция на украине
надежные люди
каспийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999663_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_50930d7baecd36fa509683b47b745a4b.png
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. "Волонтеры-медики ГБПОУ РД "Каспийское медицинское училище им. А.Алиева" передали муниципальному штабу "Мы Вместе" маскировочные сети для участников специальной военной операции. Изделия изготовлены силами студентов училища", – говорится в сообщении. По данным мэрии, студенты училища также занимаются изготовлением окопных (блиндажных) свечей для участников СВО, организовывают сборы необходимых для этого консервных банок и заготавливают парафин.
https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999663_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73e632179e9a1947f956ad2143a617d3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, каспийск
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Каспийск
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
Студенты медицинского училища в Дагестане сшили маскировочные сети для участников СВО
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Волонтеры-медики ГБПОУ РД "Каспийское медицинское училище им. А.Алиева" передали муниципальному штабу "Мы Вместе" маскировочные сети для участников специальной военной операции. Изделия изготовлены силами студентов училища", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, студенты училища также занимаются изготовлением окопных (блиндажных) свечей для участников СВО, организовывают сборы необходимых для этого консервных банок и заготавливают парафин.
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска