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Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 04.05.2023 (обновлено: 18:22 05.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1870020749.html
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-04T11:16
2023-05-05T18:22
специальная военная операция на украине
надежные люди
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. "Волонтеры-медики ГБПОУ РД "Каспийское медицинское училище им. А.Алиева" передали муниципальному штабу "Мы Вместе" маскировочные сети для участников специальной военной операции. Изделия изготовлены силами студентов училища", – говорится в сообщении. По данным мэрии, студенты училища также занимаются изготовлением окопных (блиндажных) свечей для участников СВО, организовывают сборы необходимых для этого консервных банок и заготавливают парафин.
https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html
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надежные люди, каспийск
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Каспийск
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации

Студенты медицинского училища в Дагестане сшили маскировочные сети для участников СВО

© Фото предоставлено администрацией КаспийскаСтуденты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
Студенты в Дагестане сшили маскировочные сети для участников спецоперации
© Фото предоставлено администрацией Каспийска
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Студенты медицинского училища в дагестанском Каспийске изготовили маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Волонтеры-медики ГБПОУ РД "Каспийское медицинское училище им. А.Алиева" передали муниципальному штабу "Мы Вместе" маскировочные сети для участников специальной военной операции. Изделия изготовлены силами студентов училища", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, студенты училища также занимаются изготовлением окопных (блиндажных) свечей для участников СВО, организовывают сборы необходимых для этого консервных банок и заготавливают парафин.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиКаспийск
 
 
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