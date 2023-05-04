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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 04.05.2023 (обновлено: 15:20 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669845.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б",... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:27
2023-05-04T15:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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4.7
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали об уничтожении на Херсонском направлении до 35 украинских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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