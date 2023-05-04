https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669845.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.05.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б",... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:27

2023-05-04T14:27

2023-05-04T15:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869684214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2035970ad0c543185c5a57b6ccbc78ab.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении 2023-05-04T14:27 true PT4M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире