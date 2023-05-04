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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б",... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:27
2023-05-04T14:27
2023-05-04T15:20
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
2023-05-04T14:27
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали об уничтожении на Херсонском направлении до 35 украинских военных