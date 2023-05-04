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Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 04.05.2023 (обновлено: 14:51 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669630.html
Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов
Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 04.05.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов
Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили склад боеприпасов украинской 66-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:26
2023-05-04T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили склад боеприпасов украинской 66-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, "в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской народной республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг".В целом в течение суток российские военные поразили 103 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
https://ria.ru/20230504/vdv-1869667758.html
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славянск
донецкая народная республика
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безопасность, славянск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов

Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР склад украинской 66-й механизированной бригады

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили склад боеприпасов украинской 66-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Кроме того, "в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской народной республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг".
В целом в течение суток российские военные поразили 103 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСлавянскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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