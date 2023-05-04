https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669630.html

Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов

Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 04.05.2023

Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов

Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили склад боеприпасов украинской 66-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:26

2023-05-04T14:26

2023-05-04T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

славянск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили склад боеприпасов украинской 66-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, "в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской народной республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг".В целом в течение суток российские военные поразили 103 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.

https://ria.ru/20230504/vdv-1869667758.html

https://ria.ru/20230504/pvo-1869671141.html

славянск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, славянск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины