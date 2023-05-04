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Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 04.05.2023 (обновлено: 14:36 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668625.html
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:24
2023-05-04T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669630.html
россия
волчанск
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск, Харьковская область
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Волчанска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов
Вчера, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВолчанскХарьковская область
 
 
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