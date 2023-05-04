https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668625.html
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:24
2023-05-04T14:24
2023-05-04T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск, Харьковская область
Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Волчанска