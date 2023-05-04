https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668625.html

Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023

Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:24

2023-05-04T14:24

2023-05-04T14:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

волчанск

харьковская область

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869669630.html

россия

волчанск

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск, харьковская область