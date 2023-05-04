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ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
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14:21 04.05.2023 (обновлено: 14:38 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869667491.html
ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:21
2023-05-04T14:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
киев
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230504/pvo-1869671141.html
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668625.html
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харьковская область
киев
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безопасность, россия, харьковская область, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Киев, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа позиции в Южном секторе спецоперации
На позиции в Южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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На позиции в Южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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"За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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