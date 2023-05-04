https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869667491.html

ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.05.2023

ВСУ потеряли около ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:21

2023-05-04T14:21

2023-05-04T14:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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харьковская область

киев

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230504/pvo-1869671141.html

https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668625.html

россия

харьковская область

киев

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины