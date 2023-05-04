https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869590396.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:02

2023-05-04T17:02

2023-05-04T17:18

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами и продолжают теснить противника в западной части Артемовска (ДНР). Десантники пресекают попытки контратаковать с флангов.Параллельно ликвидированы 103 артиллерийских расчета, 118 районов скопления живой силы и техники, три командно-наблюдательных пункта, три склада боеприпасов, хранилище топлива. Средства ПВО сбили 14 беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 416 самолетов, 230 вертолетов, 3949 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1095 реактивных систем залпового огня, 8967 танков и других бронемашин, 4728 орудий полевой артиллерии и 9949 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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