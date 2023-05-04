https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869580797.html

Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.05.2023

Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские бойцы уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:25

2023-05-04T10:25

2023-05-04T10:49

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

красное село

безопасность

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, российская армия сорвала две попытки ротации украинских войск на передовых позициях около населенных пунктов Новомлынск и Крахмальное в Харьковской области. "В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийским огнем уничтожены пять наблюдательных постов противника", — добавил Зыбинский.Также около Красного Села российские бойцы уничтожили орудие Д-30 и минометный расчет на восточной окраине урочища Маньковка.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении 40 бойцов. Также украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20230504/kherson-1869576592.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869556363.html

россия

харьковская область

красное село

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, красное село, безопасность