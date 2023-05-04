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Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 04.05.2023 (обновлено: 10:49 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869580797.html
Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении
Российские бойцы уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:25
2023-05-04T10:49
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
красное село
безопасность
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, российская армия сорвала две попытки ротации украинских войск на передовых позициях около населенных пунктов Новомлынск и Крахмальное в Харьковской области. "В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийским огнем уничтожены пять наблюдательных постов противника", — добавил Зыбинский.Также около Красного Села российские бойцы уничтожили орудие Д-30 и минометный расчет на восточной окраине урочища Маньковка.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении 40 бойцов. Также украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20230504/kherson-1869576592.html
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россия
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россия, харьковская область, красное село, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Красное Село, Безопасность
Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — уточнил он.

Кроме того, российская армия сорвала две попытки ротации украинских войск на передовых позициях около населенных пунктов Новомлынск и Крахмальное в Харьковской области.
"В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийским огнем уничтожены пять наблюдательных постов противника", — добавил Зыбинский.
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Также около Красного Села российские бойцы уничтожили орудие Д-30 и минометный расчет на восточной окраине урочища Маньковка.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении 40 бойцов. Также украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКрасное СелоБезопасность
 
 
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